LG전자, 10개국서 나무심기·폐가전 수거

2030년까지 폐가전 누적 800만톤 수거 목표

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자는 지난 18일 서울 마포구 노을공원에서 본사 구성원들이 가족과 함께 나무심기를 했다고 19일 밝혔다. LG전자는 2023년부터 매년 본사 구성원 주도로 이곳에서 나무를 심고 있다.

해외 법인들도 지역 특성에 맞춘 활동을 진행 중이다. 사우디아라비아 법인은 오는 22일 지구의 날을 맞춰 나무심기를 한다. 리야드 시내 공원 조성을 지원하는 '그린 리야드' 프로젝트에 동참하며 사막 지역 나무심기도 병행한다. 스페인 법인은 2017년부터 이베리아반도 산림 복원을 위한 '스마트 그린 트리' 캠페인을 매년 운영 중이며, 지역 토종 꿀벌 증식을 통해 식물 번식을 돕는 '스마트 그린 비즈' 캠페인도 함께 진행하고 있다.

LG전자 구성원들은 지난 18일 서울 마포구 노을공원을 찾아 자녀들과 함께 나무심기 활동을 진행했다. [사진=LG전자]

LG전자는 폐가전 수거를 통한 자원순환 활동도 추진 중이다. 이달에만 한국, 미국, 캐나다, 브라질, 독일, 폴란드, 라트비아, 필리핀, 싱가포르, 인도 등 10개국에서 폐가전 수거 캠페인을 진행하고 있다. 필리핀 법인은 지난달부터 사옥에 수거함을 설치했고, 싱가포르 법인은 15일부터 이틀간 수거 활동을 펼쳤다. 한국에서는 20일부터 임직원 대상 무상 방문 수거 서비스와 지역별 전용 수거함을 활용한 캠페인을 진행한다.

LG전자 구성원들은 지난 18일 서울 마포구 노을공원을 찾아 자녀들과 함께 나무심기 활동을 진행했다. [사진=LG전자]

LG전자는 56개국 91개 지역에서 폐가전 수거 및 재활용 프로그램을 연중 운영하고 있다. 2006년부터 2024년까지 누적 수거량은 약 500만 톤이다. 2030년까지 누적 800만 톤 규모의 폐전자제품 회수를 목표로 하고 있다.

회사는 수거한 폐가전에서 재사용 가능 부품을 선별해 재활용함으로써 신규 부품 생산 과정의 탄소 배출을 줄인다. 제품 개발 단계부터 재활용률이 높고 탄소 배출 저감 효과가 큰 소재를 우선 적용하고, 재활용 부품 사용을 확대할 계획이다.

kji01@newspim.com