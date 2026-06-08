[내일날씨] 전국 초여름 날씨 이어져…서울 한낮 27도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 9일 전국이 초여름 더위라고 예보했다.
- 강원영서와 경북북부엔 저녁까지 소나기가 오겠다.
- 미세먼지는 전 권역이 좋음이고 바다는 잔잔하겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 화요일인 9일은 전국 낮 최고기온이 24~29도에 머물며 초여름 날씨를 보이겠다.
8일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 9일 한반도는 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다.
전국이 대체로 구름이 많다가 경남해안, 제주도는 흐리다가 점차 개겠다. 강원영서, 경북북부는 저녁까지 소나기가 오는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 강원영서, 경북북부 5mm내외다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 13도 ▲강릉 14도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 14도 ▲광주 15도 ▲대구 15도 ▲부산 18도 ▲울산 16도 ▲제주 16도다.
최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 27도 ▲춘천 28도 ▲강릉 24도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 29도 ▲부산 24도 ▲울산 24도 ▲제주 24도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com