[내일날씨] 전국 초여름 날씨 이어져…서울 한낮 27도

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서울 최저 16도·한낮 27도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 화요일인 9일은 전국 낮 최고기온이 24~29도에 머물며 초여름 날씨를 보이겠다.

8일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 9일 한반도는 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다.

4월의 마지막 일요일인 26일 오후 서울의 한낮 기온이 25도 안팎으로 '초여름' 날씨를 나타내고 있는 가운데, 서울 종로구 광화문광장 분수터널을 찾은 시민과 관광객들이 이른 더위를 피하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

전국이 대체로 구름이 많다가 경남해안, 제주도는 흐리다가 점차 개겠다. 강원영서, 경북북부는 저녁까지 소나기가 오는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 강원영서, 경북북부 5mm내외다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 13도 ▲강릉 14도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 14도 ▲광주 15도 ▲대구 15도 ▲부산 18도 ▲울산 16도 ▲제주 16도다.

최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 27도 ▲춘천 28도 ▲강릉 24도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 29도 ▲부산 24도 ▲울산 24도 ▲제주 24도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com