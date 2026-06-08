[깐부회동 시즌2] 젠슨 황 "네이버와 세계 최대 AI 클라우드 구축"...AI 동맹 강조

네이버 1784 방문해 이해진 의장과 회동

치지직에도 출연해 이 의장과 인연 강조

[서울=뉴스핌] 정승원 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 네이버와 세계 최대의 AI 클라우드를 구축하겠다고 밝혔다. 기가와트(GW)급 AI 팩토리를 구축하며 향후 적극적으로 AI 협력을 공고히 한다는 계획이다.

황 CEO는 8일 오후 경기도 성남시 소재의 네이버 1784를 찾아 이해진 네이버 이사회 의장과 엔비디아-네이버 간 협력 방안에 대해 논의했다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이해진 네이버 의장이 8일 오후 경기 성남시 분당구 네이버1784에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

◆ 젠슨 황 "네이버는 세계 최고의 클라우드 기업"

황 CEO는 이 의장과의 회동 이후 가진 브리핑에서 네이버가 세계 최고의 클라우드 기업으로 경쟁력을 갖고 있다고 설명했다. 그는 "네이버는 상대적으로 인구가 적은 나라에 위치해 있지만 세계 최고의 클라우드 기업 중 하나"라며 "네이버는 세계 최고 수준의 AI와 클라우드 기술을 정기적으로 개발해왔다. 이는 놀라운 성과"라고 평가했다.

네이버와의 오랜 파트너십도 강조했다. 황 CEO는 "네이버는 엔비디아의 첫 슈퍼 컴퓨터 고객이자 파트너였다. 이해진 의장과 그의 팀은 클라우드 서비스의 핵심에서 AI 구축을 확장하는 것의 중요성을 인식했다. 우리는 오래 전 AI 기술에 대해 함께 연구하기 시작했고 이 파트너십이 자랑스럽다"라고 강조했다.

네이버와의 협력 방안에 대해서도 소개했다. 엔비디아와 네이버는 ▲AI 발전에 협력 ▲AI 클라우드 구축 협력 ▲로보틱스 분야에서 협력한다 네이버는 최근 국내 기업 최초로 커서, 미스트랄AI, 퍼플렉시티 등 12개 글로벌 AI 기업이 함께하는 '엔비디아 네모트론 연합'에 합류했다.

황 CEO는 "네이버는 AI 모델을 개발하고 AI 최전선을 개척하는 데 전문성을 보유하고 있다. 네이버는 네모트론 연합의 프론티어 모델을 가져와 네이버 클라우드·로보틱스에 맞게 개선할 수 있다"라며 "우리는 함께 협력해 최초의 기반 모델을 만들 것이고 네이버는 이를 개선할 수 있다"고 협력의 이유를 설명했다.

황 CEO는 "네이버는 엔비디아와 AI 클라우드 구축에 협력할 것"이라며 "우리는 200메가와트 규모의 AI 공장을 건설하기 위해 협력 중이며 이것은 시작에 불과하다. 우리는 이를 확장해 기가와트급 공장을 건설할 것"이라고 설명했다.

이날 네이버는 엔비디아와 2027년 55MW 규모의 첫 가동을 시작으로 초대형 AI 팩토리 구축을 추진한다고 발표한 바 있다. 1GW는 네이버의 국내 최대 하이퍼스케일 데이터센터인 '각 세종'의 최대 용량의 약 4배 규모다. 엔비디아의 최신 GPU 수십만 장을 동시에 수용할 수 있다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이해진 네이버 의장이 8일 오후 경기 성남시 분당구 네이버1784에 방문해 임직원들을 향해 인사하고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

황 CEO는 "기가와트급 AI 팩토리가 구축되면 네이버는 (지금보다) 10배의 대기업이 될 것"이라며 "이것이 우리가 파트너십을 맺고자 하는 야망이자 노력"이라고 말했다.

이해진 의장도 "1기가와트 AI 팩토리를 엔비디아와 함께 하는 것은 네이버에 큰 기회다. 이런 일을 해나갈 수 있는 기회와 경험이 있는 회사는 네이버가 유일하다"고 강조했다.

이 의장은 "우리는 앞으로 클라우드를 만들고 AI를 하겠다는 것이 아니라 이미 굉장히 준비가 돼 있는 회사"라며 "미래가 아닌 현재 급격하게 수요가 올라가 있는 그래픽처리장치(GPU), AI 시장에서 수요를 만족시킬 수 있는 회사로 유일할 것"이라고 답했다.

로보틱스 분야에 대해서도 황 CEO는 "네이버는 10년 넘게 로봇 시스템을 구축해왔다. 로봇은 미래의 회사"라며 "우리는 이를 더욱 가속화하고 발전시키기 위해 협력할 것"이라고 덧붙였다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오후 경기 성남시 분당구 네이버1784에 방문해 시민들에게 서명을 해주고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

◆ 젠슨 황, 치지직 출연에 웹툰 말풍선 채우기까지 '종횡무진'

황 CEO는 이날 이 의장과 함께 네이버 스트리밍 플랫폼 치지직에도 출연했다. 라이브 방송에서 그는 네이버와 오랜 인연을 강조했다. 황 CEO는 "우리는 아주 오랜 우정을 이어오고 있고 오랫동안 함께 일해 왔다. 네이버는 한국 최초의 클라우드 기업이자 최초의 AI 기업"이라며 "네이버와의 파트너십은 오랫동안 내게 매우 소중한 자산이었다"라고 말했다.

그는 이 의장을 향해 "비전을 가진 인물이고 세계적인 기술 리더다. 당신이 구축한 회사는 정말 놀랍다. 축하한다"고 했다.

치지직 라이브 중계 출연 전에는 네이버웹툰에서 마련한 이벤트에 참여하기도 했다. 네이버웹툰은 황 CEO의 방문을 축하하는 의미에서 웹툰 '역대급 영지 설계사' 작가들이 그린 웹툰을 준비했다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 이해진 네이버 의장이 8일 오후 경기 성남시 분당구 네이버1784에 방문해 네이버웹툰에 자막을 넣고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

웹툰에는 일과 행복 모두 갖고 싶은 청년이 우연한 기회로 도움을 줄 수 있는 멘토 이 의장과 황 CEO를 만난다는 내용이 담겼고 마지막 말풍선이 비어 있었다.

이에 황 CEO는 '걱정마. 나는 GPU를 갖고 있어(Don't Worry! I have GPUs)'라고 말풍선을 채웠다. 이 의장은 지난주 삼소 회동을 떠올리며 '행복은 삼겹살. 일은 쌈. 쌈싸서 한 번에 드세요'라고 썼다.

황 CEO는 "행복은 삼겹살이라는 이 의장의 말에 동의한다"라며 "내가 쓴 문장은 더 많은 GPU를 갖게 되면 더 많은 일을 할 수 있고 더 행복해질 수 있다는 것이다. GPU는 행복과 같다"며 네이버와의 협력을 자축하는 모습을 보였다.

이날 네이버 1784는 황 CEO 방문 전부터 직원들과 시민들이 사옥 내부를 가득 메웠다. 오후 3시 50분께 황 CEO가 모습을 드러내자 사람들은 일제히 환호성을 질렀다. 황 CEO는 네이버에서 일정을 소화하고 5시 40분께 다음 일정을 위해 떠났다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오후 경기 성남시 분당구 네이버1784에 방문해 시민들에게 인사를 하고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

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