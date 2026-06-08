[깐부회동 시즌2] 네이버-엔비디아, GW급 AI 팩토리 구축 합의

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2027년 55MW 가동 시작…2028년 200MW까지 확장

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 엔비디아와 기가와트(GW)급 초대형 AI 팩토리 구축을 위한 공동사업을 추진한다.

이해진 네이버 이사회 의장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 8일 네이버 사옥에서 회동해 구체적인 로드맵과 글로벌 시장 진출 방안을 논의한다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동을 하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

양사는 2027년 55MW 규모의 첫 가동을 시작으로 초대형 AI 팩토리 구축을 추진한다. 1GW는 네이버의 국내 최대 하이퍼스케일 데이터센터인 '각 세종'의 최대 용량의 약 4배 규모다. 엔비디아의 최신 GPU 수십만 장을 동시에 수용할 수 있다.

네이버는 2027년 상반기 55MW 가동을 시작으로 같은 해 내 100MW, 2028년 200MW까지 해외로 인프라를 확장할 계획이다.

기술 협력도 진행된다. 네이버의 대규모 자체 GPU 클러스터 구축·운영 역량과 하이퍼스케일 데이터센터 노하우는 엔비디아의 차세대 고성능 인프라 플랫폼 'DSX'와 융합된다.

엔비디아의 월드 파운데이션 모델 '코스모스'에 네이버의 공간 모델링 및 거리뷰 데이터를 활용한 '서울 월드 모델' 구축 등 공간 인텔리전스 분야의 기술 협력도 본격화한다.

네이버는 최근 국내 기업 최초로 커서, 미스트랄AI, 퍼플렉시티 등 12개 글로벌 AI 기업이 함께하는 '엔비디아 네모트론 연합'에 합류했다.

양사는 아시아·태평양 지역을 넘어 유럽, 중동 시장까지 함께 AI 인프라 생태계 주도권을 확보해 나갈 방침이다.

이해진 네이버 이사회 의장은 "이번 동맹을 통해 전 세계 각 지역과 국가가 독자적인 소버린 AI 역량을 구축할 수 있는 구체적인 대안을 제시할 수 있게 되어 매우 고무적"이라며 " 네이버가 보유한 기술 인프라 경쟁력이 글로벌 시장으로 한 단계 도약할 수 있는 계기를 마련했다는 점에서 이번 협력에 큰 의미가 있다"고 밝혔다.

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