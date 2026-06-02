네이버, 엔비디아와 손잡고 '글로벌 AI 팩토리' 전선 합류

하이퍼클로바X·피지컬 AI까지 협력 확대…AI 전 영역 공동 공략

이해진·젠슨 황 회동 추진…아시아 AI 인프라 허브 구축 시동

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 네이버클라우드가 엔비디아와 손잡고 글로벌 인공지능(AI) 팩토리 구축 사업을 본격화한다. AI 인프라부터 초거대언어모델(LLM), 피지컬 AI까지 아우르는 협력을 통해 급성장하는 글로벌 AI 인프라 시장 주도권 확보에 나선다는 전략이다.

김유원 네이버클라우드 대표는 2일 대만에서 열린 엔비디아 클라우드 파트너 서밋(NCP Summit)에서 엔비디아와의 AI 팩토리 협력 계획을 공개했다. 김유원 대표는 "네이버클라우드는 AI 인프라부터 서비스까지 전 영역을 아우르는 풀스택 기술 역량을 보유하고 있다"며 "엔비디아의 AI 팩토리 플랫폼 전략에 가장 적합한 파트너"라고 밝혔다.

2일 대만 타이베이에서 열린 엔비디아 클라우드 파트너 서밋에서 김유원 네이버클라우드 대표가 글로벌 AI 팩토리 비전을 발표하고 있다. [사진=네이버]

앞서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 1일 열린 GTC 타이베이 2026 기조연설에서 네이버클라우드를 글로벌 AI 생태계 핵심 파트너로 공식 소개했다.

양사의 협력 범위는 AI 인프라를 넘어 모델 개발과 피지컬 AI 분야까지 확대된다. 네이버클라우드는 엔비디아의 개방형 LLM인 '네모트론 3 울트라(Nemotron 3 Ultra)' 기술을 활용해 자체 AI 모델인 하이퍼클로바X를 고도화하고, 초거대 AI 모델 최적화와 원천기술 공동 연구를 추진할 계획이다.

피지컬 AI 분야 협력도 강화한다. 네이버클라우드는 지난 3월 엔비디아의 피지컬 AI 플랫폼 '코스모스'를 활용해 서울 도심을 디지털로 구현한 '서울 월드 모델'을 공개했다. 이 모델은 국내 지도 데이터와 서울 전역에서 수집한 120만장의 파노라마 이미지를 학습해 실제 도로 환경과 공간 구조를 재현한 것이 특징이다.

네이버클라우드는 자체 클라우드 인프라와 풀스택 기술력을 기반으로 각국 정부와 기업을 대상으로 소버린 AI 구축 사업도 확대할 방침이다. 고객별 요구에 맞춘 AI 인프라와 모델, 서비스를 통합 제공하고 지역별 특성에 맞는 AI 플랫폼 구축을 지원한다는 전략이다.

1일 대만 타이베이에서 개최된 엔비디아 GTC 타이베이 2026에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 주요 AI 네이티브 클라우드 파트너로 네이버클라우드를 소개하고 있다. [사진=네이버]

양사는 조만간 한국에서 이해진 네이버 의장과 젠슨 황 CEO 간 회동을 통해 글로벌 AI 팩토리 구축 사업의 구체적인 실행 계획을 공개할 예정이다.

김 대표는 "AI 산업이 모델 중심에서 대규모 인프라를 안정적으로 운영하는 추론 중심의 AI 팩토리 시대로 이동하고 있다"며 "엔비디아와의 협력은 단순한 그래픽처리장치(GPU) 공급 관계를 넘어 글로벌 AI 생태계를 함께 구축하는 전략적 결정"이라고 말했다. 이어 "네이버클라우드는 아시아 AI 수요를 뒷받침하는 핵심 인프라 공급자이자 AI 인프라 허브로 자리매김할 것"이라고 강조했다.

syu@newspim.com