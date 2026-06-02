블로믹스, 포트리스3 블루 구글플레이 스토어 인기 1위 달성

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 블로믹스는 자사가 배급하는 슈팅 게임 '포트리스3 블루'가 출시 5일 만에 구글플레이 스토어 인기 게임 순위 1위에 올랐다고 2일 밝혔다.

포트리스3 블루는 지난달 28일 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 모바일 버전을 출시했다. 출시 하루 만인 지난달 29일 애플 앱스토어 인기 게임 순위 2위를 기록한 후 1일 구글플레이에서 1위에 올랐다.

포트리스3 블루 구글 플레이 인기 1위 달성 [사진=블로믹스]

개발사 씨씨알이 만든 이 게임은 PC와 모바일에서 함께 즐길 수 있는 크로스 플랫폼 게임이다. 포격 게임 장르를 대표하는 포트리스 IP 기반의 30주년 기념작으로, 시리즈 최고 인기작인 포트리스2 블루의 감성과 전투 시스템을 현대적으로 재해석했다.

게임은 실시간 전투 중심의 '리얼타임 모드'와 전략적 플레이를 즐길 수 있는 '턴 모드' 등 다양한 전투 콘텐츠를 제공한다. 개인전과 클랜전을 기반으로 상시 운영되는 '프로리그' 시스템도 도입했다.

포트리스3 블루는 지난해 12월 사전예약자 100만 명을 돌파하며 출시 전부터 높은 관심을 모았다.

yuniya@newspim.com