육군 23경비여단, 강릉 옥계 해안 '야간 합동 화력훈련'

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250명·헬기·전차·해군 고속정 투입… 대특수전 대응능력 점검

일몰 후 조명탄·발칸·박격포 실사격…주민 협조 당부

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원 강릉시 옥계 해안 일대에서 지·해·공 합동전력이 투입되는 야간 실사격 훈련이 실시된다.

육군 23경비여단은 2일 "오는 4일 일몰 이후 강릉시 옥계 해안 일대에서 전시 해상 대특수전 부대 대응 능력 강화를 위한 합동훈련을 실시한다"고 밝혔다.

강릉시 옥계 해안 일대에서 육군 23경비여단 장병들이 헬기·전차·해군 고속정 등 지·해·공 합동전력을 동원한 야간 대특수전 대응 훈련을 실시하고 있다. 사진은 지난해 지·해·공 합동훈련 모습. [육군 23경비여단 제공] 2026.06.02 gomsi@newspim.com

이번 훈련은 적 특수전 병력의 해상 침투 상황을 가정해 지상·해상·공중 전력이 통합 운용되는 실전적 시나리오로 진행된다. 여단 장병 약 250명이 참가하며, 개인화기와 박격포, 경계용 드론 등 기본 전력에 더해 육군 항공 헬기, 방공화기 발칸, 전차 전력 등이 투입된다. 해상 전력으로는 해군 고속정과 해양경찰 경비정 1척이 참가해 해상 차단 및 연안 통제 임무를 수행한다.

훈련 당일인 4일 오전부터 병력과 차량, 장비가 옥계 해안 일대로 이동할 예정이며, 본 훈련은 일몰 이후 야간 환경에서 실시된다. 특히 훈련 중에는 헬기 및 박격포를 이용한 조명탄 투하·발사를 통해 야간 가시성을 확보하고, 이어 발칸과 전차 등 공용화기 및 개인화기 실사격이 단계적으로 진행될 계획이다.

군은 이번 훈련이 최근 강조되는 연안 침투 대응 및 합동작전 수행 능력 검증 차원이라고 설명했다. 육군 23경비여단 관계자는 "훈련 기간 안전 통제반을 운용해 사고 예방에 만전을 기하는 한편, 소음과 교통 혼잡 등 주민 불편을 최소화하겠다"며 "훈련 지역 인근 주민들의 이해와 협조를 당부한다"고 말했다.

gomsi@newspim.com