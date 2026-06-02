[6·3 선거 D-1] 한병도 "대선만큼 간절하고 절박…李정부 반드시 성공시켜야"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 한병도 원내대표는 2일 6·3 지방선거 심판을 호소했다
- 한 원내대표는 이재명 정부의 경제성과를 강조하며 대도약 준비 중이라 말했다
- 그는 유권자들에게 민주당 지지를 호소하고 끝까지 겸손하게 선거에 임하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거 본 투표일을 하루 앞둔 2일, 한병도 더불어민주당 원내대표는 "4년 전 윤석열을 등에 업고 나타나 지역을 망친 무능하고 무책임한 지방 권력을 심판해야 한다"고 했다.
한 원내대표는 이날 오전 국회에서 원내대책회의를 열고 "1년 전 대선만큼이나 간절하고 절박한 심정이다. 이재명 정부를 반드시 성공시켜야 한다"며 이같이 말했다.
한 원내대표는 코스피 지수 8800선 돌파, 사상 첫 수출 7000억 달러 달성, 올해 1분기 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 경제 성장률 1위 기록을 주요 국정 운영 성과로 꼽으며 "일 잘하는 이재명 정부와 함께 대한민국 대도약이 하나씩 준비되고 있다"고 했다.
그는 "당정청은 경제회복의 결실이 우리 국민 모두에게 골고루 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "6·3 지방선거에서 일 잘하는 이재명 정부, 유능한 민주당, 우리 경제의 대도약에 투표해달라"고 말했다.
또 "국민 여러분께 절실한 마음으로 호소드린다. 사전투표를 하신 분들은 가족, 친구, 지인에게 전화로 투표 참여를 호소해달라"며 "민주당은 끝까지 낮은 자세와 겸손한 태도로 선거에 임하겠다"고 밝혔다.
chogiza@newspim.com