금속노조 "한화에어로 폭발, 경영진 구속·중대재해법 엄벌해야"

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사고 원인 조사에 노조 참여 보장 촉구

"2018, 2019년 이어 또 폭발…8년간 13명 사망한 명백한 인재"

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 7명 사상자를 낸 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 노동계가 사측의 총체적인 안전 관리 부실을 규탄하며 경영 책임자 구속과 중대재해처벌법의 엄격한 적용을 촉구했다.

전국민주노동조합총연맹 전국금속노동조합은 2일 오전 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 긴급 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 전국민주노동조합총연맹 전국금속노동조합이 2일 오전 서울 중구 한화그룹 본사 앞에서 '한화에어로스페이스 중대재해 참사 한화그룹 규탄 긴급 기자회견'을 하고 있다. 2026.06.02 lahbj11@newspim.com

금속노조는 사측의 안일한 대응과 '꼬리 자르기'식 처벌 관행을 지적하며 근본적인 대책 마련과 노조의 조사 참여를 요구했다.

김명기 금속노조 한화창원지회장은 "과거의 비극적인 참사 이후 사측은 대대적인 안전 투자와 재발 방지를 약속하며 고개를 숙였지만 언론 플레이와 껍데기뿐인 안전 관리 체계 뒤에서 노동자들은 시한폭탄을 안고 일하고 있다"고 호소했다.

이어 김 지회장은 "경영 책임자를 즉각 구속하고 중대재해처벌법을 엄격히 적용해야 한다"며 "현장을 잘 아는 노동조합이 사고 원인 조사에 참여하는 것이 객관적이고 투명할 것"이라고 말했다.

김유철 한화오션지회장 역시 "자본의 무책임한 경영 행태와 안전에 관련된 문제들을 엄중하게 진단하고 정말로 재발되지 않을 수 있는 대책과 처벌 방안들이 강화돼야지만이 이러한 사고가 다시는 재발되지 않는다"고 강조했다.

금속노조는 이번 참사가 사측의 안전 불감증이 낳은 '인재'라고 주장했다. 해당 사업장에서는 2018년과 2019년에도 폭발 사고가 발생해 노동자 8명이 목숨을 잃었다.

이미선 민주노총 부위원장은 "8년 동안 같은 공장에서 13명의 노동자가 일하다가 죽어 나간 것"이라며 "2018년 사고 당시 486건의 안전 관리 규정 위반이 적발됐음에도 개선은커녕 국가보안시설이라면서 안전 관리 상황조차 감추고 있었던 것"이라고 비판했다.

올해 들어 한화그룹 계열사 전반에서 중대재해가 반복되고 있다는 점도 도마 위에 올랐다. 이동규 금속노조 경남지부 부지부장은 "올해 한화그룹에서 중대 재해로 숨진 노동자가 벌써 10명이나 된다"며 "한화그룹은 이번 사태의 책임을 지고 전 계열사 안전 보건 체계를 전면 재점검해야 한다"고 목소리를 높였다.

앞서 지난 1일 오전 10시 59분께 한화에어로스페이스 대전 사업장 56동 세척동실에서 폭발이 난 뒤 화재가 발생해 작업 중이던 노동자 5명이 숨지고 2명이 다치는 등 7명의 사상자가 발생했다.

lahbj11@newspim.com