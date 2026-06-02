피앤티링크, 네이버클라우드향 AI 서버 공급 개시

AI 핵심 요약beta
- M83 자회사 피앤티링크가 2일 네이버클라우드향 AI 인프라 공급을 시작했다.
- 피앤티링크는 표준 서버를 공급하며 연간 계약 규모는 약 500억원이다.
- 내년 3월까지 공급이 이어지며 구축·유지보수 수요도 확대할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 시각특수효과(VFX) 전문기업 M83의 자회사 피앤티링크가 네이버클라우드향 인공지능(AI) 인프라 공급을 개시했다고 2일 밝혔다.
피앤티링크는 네이버클라우드에 AI 인프라용 표준 서버를 공급한다. 연간 계약 규모는 약 500억원 수준이며 공급은 내년 3월까지 이어질 예정이다.
피앤티링크는 그래픽처리장치(GPU) 서버·AI 스토리지·산업용 서버 및 AI 인프라 구축 사업 등을 영위하고 있다. 회사는 단순 서버 공급을 넘어 AI 인프라 구축 및 유지보수 영역까지 사업 범위를 확대했으며, 기존 공급 프로젝트를 기반으로 향후 추가 증설 및 유지보수 수요에도 대응할 방침이다.
젠슨 황 엔비디아(NVIDIA) 최고경영자(CEO)는 'NVIDIA GTC 타이베이 2026' 기조연설에서 네이버클라우드를 직접 언급하며 협력 관계를 강조한 바 있다.
M83 관계자는 "피앤티링크는 네이버클라우드향 공급 등 국내 AI 인프라 생태계 내 주요 공급망 레퍼런스를 다수 확보했다"며 "향후 AI 데이터센터 증설과 생성형 AI 서비스 확대 과정에서 서버 및 유지보수 수요 확대가 이어질 것으로 보고 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com