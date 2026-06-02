농협하나로마트, 유기농데이 맞아 친환경농산물 최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 농협경제지주는 2일 유기농데이 맞아 할인행사를 밝혔다.
- 5일부터 7일까지 전국 9개 하나로마트서 진행했다.
- 친환경 농산물 14개 품목을 최대 50% 할인했다.
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농협경제지주는 2일 '유기농데이'를 맞아 오는 5일부터 7일까지 전국 9개 하나로마트에서 친환경농산물 특별 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.
행사 대상 매장은 고양점, 동탄점, 삼송점, 성남점, 수원점, 세종점, 양주점, 양재점, 창동점 등이다.
유기농데이는 환경농업단체연합회가 유기농 농산물 소비 촉진을 위해 지난 2006년 지정한 기념일이다.
농협은 행사 기간 친환경 인증을 받은 농산물 14개 품목을 최대 50% 할인 판매한다.
할인 품목은 ▲적상추 ▲청상추 ▲깻잎 ▲미나리 ▲부추 ▲백오이 ▲청양고추 ▲오이고추 ▲양파 ▲브로콜리 ▲양배추 ▲고구마 ▲감자 ▲대추방울토마토 등이다.
농협은 엄격한 품질관리 기준을 충족한 친환경 농산물을 선별해 소비자들에게 할인 혜택을 제공할 계획이다.
김주양 농협경제지주 농업경제대표이사는 "이번 특별할인행사를 통해 친환경 농산물의 가치와 우수성을 널리 알리고자 한다"며 "농협은 농산물의 안정적 공급을 통해 농가와 소비자들 모두 만족할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com