무신사, 친환경 패키징 확대...친환경 바이오기업 '그리코'와 맞손

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 2일 그리코와 친환경 패키징 확대 업무협약을 체결했다
- 양사는 플라스틱 포장재를 바이오 소재로 대체하고 탄소 저감 활동을 공동 추진하기로 했다
- 무신사는 PB 무신사 스탠다드 제품에 친환경 포장재를 테스트하며 자원순환 기반 소비문화 확산을 목표로 했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 무신사가 친환경 바이오 소재를 활용한 패키징 도입에 나선다. 플라스틱 사용을 줄이고 자원순환 중심의 공급망을 구축해 ESG 경영을 강화하겠다는 전략이다.
무신사는 2일 친환경 바이오 소재 전문 스타트업 그리코와 '친환경 패키징 확대 및 지속가능 경영 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
그리코는 쌀과 왕겨 등 농수산 부산물을 활용한 친환경 소재와 포장재 생산 기술을 보유한 기업이다. 양사는 이번 협약을 통해 기존 플라스틱 포장재를 대체할 친환경 소재 적용을 확대하고, 지속가능 패키징 개발과 탄소 저감 활동을 공동 추진할 계획이다.
무신사는 우선 자체 브랜드(PB)인 무신사 스탠다드 주요 제품을 대상으로 친환경 포장재 테스트를 진행한 뒤 정식 도입 여부를 검토한다. ESG 캠페인과 자원순환 프로젝트도 함께 추진할 예정이다.
무신사 관계자는 "친환경은 사회적 책임을 넘어 글로벌 패션 시장에서 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소"라며 "지속가능한 소재와 환경 친화적 기술 도입을 확대해 자원순환 기반의 소비문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com