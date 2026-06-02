비씨월드제약, 창립 20주년 기념식 개최

AI 핵심 요약beta
- 비씨월드제약은 2일 창립 20주년 기념식을 열고 향후 10년 성장 비전을 임직원과 공유했다.
- 비씨월드제약은 연구개발 중심 혁신형 제약사로 성장하며 글로벌 생산시설 구축과 CMO·글로벌 파트너십을 확대해 왔다.
- 회사는 신사업·글로벌 확대·기술 경쟁력을 기반으로 질적 성장과 지속 가능한 성장 체계 구축을 목표로 했다.
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신사업·글로벌 확대·기술 경쟁력 강화 통한 차기 10년 비전 제시
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비씨월드제약은 2일 창립 20주년 기념식을 오프라인·온라인 동시 개최하고 지난 20년의 성과를 돌아보는 한편 향후 10년 성장 비전을 임직원과 공유했다.
비씨월드제약은 2006년 출범 이후 연구개발 중심 제약기업으로 성장하며 혁신형 제약기업 인증을 5회 연속 획득했다. 이 기간 비씨월드헬스케어 설립, 여주 글로벌 생산시설 구축, 판교 신사옥 이전 등을 추진해 왔다.
생산 부문에서는 여주 글로벌 생산시설과 함께 국내 유일의 항생제 전용 생산공장을 운영하고 있으며, LG화학·한미약품·종근당 등 국내 주요 제약사와 CMO 파트너십을 확대해 왔다.
영업 부문에서는 상급종합병원 시장 진입을 확대하고 제품 포트폴리오를 강화해 왔다. 사업개발 부문에서는 독일 Grunenthal, 덴마크 ALK, 영국 Grena 등 글로벌 파트너와 협력해 의약품·의료기기 포트폴리오 확대를 추진해 왔으며, 2020년에는 500만 불 수출의 탑을 수상했다.
연구개발 부문에서는 구강붕해정(ODT) 플랫폼 기술을 기반으로 텔바로정·수바로정을 출시하고 최근 암바로정 허가를 획득했다. 장기지속형 주사제(LAI) 플랫폼을 중심으로 차세대 파이프라인 개발도 추진하고 있다.
홍성한 비씨월드제약 대표는 기념사를 통해 "지금의 비씨월드가 존재할 수 있었던 것은 20년간 끊임없이 노력해 온 임직원 여러분의 헌신 덕분"이라고 말했다.
이어 "품질(Quality), 규정 준수(Compliance), 윤리성(Integrity)은 우리의 존재 이유"라며 "앞으로의 10년은 질적 성장의 시대가 될 것"이라고 밝혔다.
이날 기념식에서는 향후 10년 성장 비전도 공유됐다. 비씨월드제약은 신사업 추진, 글로벌 사업 확대, 기술 경쟁력 강화를 통한 지속 가능한 성장 기반 구축과 함께 글로벌 기준에 부합하는 품질·경영 체계를 바탕으로 질적 성장을 이어간다는 계획이다.
한편 이날 행사에서는 장기근속자 표창과 혁신리더십상, 성과우수상 등 각 부문 시상도 진행됐다.
dconnect@newspim.com