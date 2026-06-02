[ETF시황] 반도체 랠리 속 'AI ETF' 강세…방산·2차전지 테마 약세

AI 핵심 요약beta
- 국내 ETF 시장에서 2일 코스피 8800선 안착 속 보험·클라우드·사이버보안 등 성장 테마 ETF가 강세를 보였다.
- AI 인프라 확대 기대에 데이터센터·클라우드·AI전력·반도체 관련 ETF로 자금이 쏠리며 AI·반도체 중심 강세장이 이어졌다고 분석했다.
- 반면 방산·2차전지 레버리지 등은 급등 후 차익실현 매물로 수익률과 자금 모두 빠지며 업종별 차별화 장세가 나타났다.
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보험·사이버보안·클라우드컴퓨팅 테마 수익률 상위권
방산·2차전지 레버리지 ETF는 차익실현 매물 출회
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장은 코스피가 종가 기준 사상 처음으로 8800선에 안착한 가운데 보험, 클라우드컴퓨팅, 사이버보안 등 성장 테마 ETF가 강세를 나타냈다. 반면 방산과 2차전지 레버리지 ETF는 차익실현 매물이 출회되며 약세를 보였다.
이날 코스콤 ETF CHECK에 따르면 수익률 상위 ETF는 KODEX 보험(9.57%), TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)(8.89%), RISE 미국AI클라우드인프라(8.83%), TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus(8.49%), TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX(7.90%) 순으로 집계됐다. AI 인프라 투자 확대 기대가 이어지며 데이터센터·클라우드 관련 ETF가 상위권에 올랐고, 보험 업종도 강세를 나타냈다.
테마별로는 보험(9.57%), 클라우드컴퓨팅(8.20%), 사이버보안(6.72%), 대만(5.21%), AI전력 등이 상승률 상위권을 기록했다. 미국과 국내 AI 투자 확대 기대가 지속되면서 데이터센터와 전력 인프라, 반도체 관련 테마로 매수세가 이어진 것으로 풀이된다.
시장에서는 반도체 중심 강세장이 이어지면서 AI 관련 ETF로 자금 쏠림이 지속되고 있다는 분석이 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 "현재 글로벌 증시는 AI라는 키워드에 수급이 집중되고 있다"며 "국내 증시 역시 실적과 성장 스토리가 뒷받침되는 AI·반도체 중심 강세 흐름이 이어지고 있다"고 설명했다.
자금 유입 상위 ETF는 SOL AI반도체TOP2플러스(4013억원), TIGER 미국우주테크(2555억원), HANARO Fn K-반도체(2416억원), KODEX 레버리지(2248억원), KODEX AI반도체TOP2플러스(1776억원) 순으로 나타났다. 반도체와 지수형 ETF를 중심으로 대규모 자금 유입이 이어지며 상승장에 대한 기대가 반영됐다.
반면 자금 유출 상위 ETF는 KODEX 200(-3664억원), TIGER 코리아TOP10(-2328억원), KODEX 반도체레버리지(-1726억원), TIGER 반도체TOP10(-1620억원), KODEX CD금리액티브(합성)(-1610억원) 등으로 집계됐다. 최근 급등에 따른 차익실현 매물이 일부 지수형·반도체 ETF에서 출회된 것으로 분석된다.
HOT 테마 하락 상위에는 우주항공(-4.70%), 수소(-4.55%), 태양광(-4.36%), 방산(-3.99%), 차이나과창판(-3.70%) 등이 이름을 올렸다. 최근 강세를 이어온 방산과 신재생에너지 관련 테마를 중심으로 수익 실현 움직임이 나타났다.
수익률 하위 ETF는 KODEX 방산TOP10레버리지(-12.31%), PLUS K방산레버리지(-11.88%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(-9.32%), TIGER LG그룹플러스(-9.07%), KODEX 2차전지산업레버리지(-8.88%) 순으로 집계됐다. 방산과 2차전지 레버리지 ETF가 낙폭 상위권에 오르며 업종별 차별화 장세가 이어졌다.
nylee54@newspim.com