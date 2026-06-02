무협, 하이퐁 투자 세미나 개최…韓기업 베트남 진출 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회는 2일 서울에서 하이퐁시 투자환경 세미나를 열고 국내 기업의 베트남 진출을 지원했다
- 하이퐁시는 FTZ 지정으로 조세·토지·R&D 인센티브를 제공하며 한국을 최대 투자 파트너로 강조했다
- 세미나에서는 MOU·IRC 수여와 함께 투자 인센티브, 한국 기업 진출 사례, 법인 설립 절차 등이 소개됐다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국무역협회(KITA)가 베트남 북부 핵심 산업 거점인 하이퐁시 투자 환경을 소개하고 국내 기업의 현지 진출 지원에 나섰다.
한국무역협회는 2일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 하이퐁시 인민위원회, 주한베트남대사관과 공동으로 '베트남 하이퐁시 투자환경 및 진출 사례 세미나'를 개최했다.
이번 행사는 베트남 북부 경제 거점으로 꼽히는 하이퐁시의 투자 환경을 공유하고, 국내 기업의 현지 진출과 신규 비즈니스 기회 발굴을 지원하기 위해 마련됐다.
이날 세미나에는 윤진식 한국무역협회 회장, 도 타잉 쭝 하이퐁시 인민위원회 위원장, 부 호 주한 베트남 대사 등 하이퐁시 방한단과 현지 투자를 희망하는 국내 기업 관계자 150여 명이 참석했다.
윤 회장은 개회사에서 "하이퐁시는 우수한 항만과 물류 인프라, 시 당국의 전폭적인 지원을 바탕으로 글로벌 기업들의 투자가 집중되는 투자처"라며 "하이퐁시의 탄탄한 산업 인프라와 한국 기업들의 첨단 제조 역량이 결합된다면 양국 경제 성장뿐만 아니라 공급망 안정 및 경쟁력 강화에도 큰 시너지를 창출할 수 있을 것"이라고 말했다.
도 타잉 쭝 하이퐁시 인민위원장은 한국 기업의 투자 확대를 강조했다. 그는 "한국은 총 320여 개 프로젝트에 누적 154억달러 이상을 투자한 하이퐁시의 확고한 1위 파트너로, 전체 외국인 직접투자(FDI)의 약 30.1%를 차지하고 있다"고 밝혔다.
이어 "하이퐁시가 베트남 북부 유일의 자유무역지대(FTZ)로 지정돼 조세·토지·연구개발(R&D) 등에서 파격적인 혜택을 제공하게 된 만큼, 이 기회를 가장 먼저 나누고 싶은 동반자는 역시 한국 기업"이라고 말했다.
이날 행사에서는 양국 기업 및 기관 간 협력을 위한 업무협약(MOU) 체결식과 신규 투자등록증(IRC) 수여식도 진행됐다.
발표 세션에서는 하이퐁시의 구체적인 투자 환경과 한국 기업의 진출 사례가 소개됐다. 팜 반 텝 하이퐁 경제구역관리청장은 토지 임대료 면제, 5대 우선산업 대상 30년간 10% 세율 적용 등 투자 인센티브와 FTZ 혜택을 설명했다.
하이퐁시 자유무역지대 5대 우선산업은 ▲차세대 전자·반도체 ▲인공지능(AI)·클라우드 ▲물류·해양경제 ▲그린에너지·수소 ▲R&D 등이다.
고태연 주베트남 한국상공인연합회(KOCHAM) 회장은 하이퐁 내 FDI 현황과 LG전자, LG디스플레이, 현대케피코 등 현지 진출 한국 기업 사례를 소개했다. 법무법인 태평양은 베트남 법인 설립 절차와 투자 시 정부 및 공단과의 주요 논의 사항을 설명했다.
LG이노텍 관계자는 2016년 하이퐁 법인 설립부터 V3 신공장 증설 및 가동에 이르는 투자 사례를 공유했다.
무역협회는 베트남무역진흥청(Vietrade) 등 유관 기관과 민간 교류를 이어가는 한편, 호치민지부와 하노이사무소를 거점으로 베트남 정부와의 소통을 강화할 계획이다.
이를 통해 국내 기업의 베트남 현지 투자와 비즈니스 확대를 적극 지원한다는 방침이다.
kji01@newspim.com