한컴라이프케어, 세계 최대 규모의 소방 전시회 '인터슐츠' 참가

AI 핵심 요약beta
- 한컴라이프케어가 2일 독일 하노버 소방·재난 전시회 인터슐츠 2026 참가를 밝혔다
- 유럽 CE 인증 공기호흡기·방독면·방화헬멧을 선보이며 글로벌 바이어와 계약 및 기술제휴를 추진한다
- 프랑스 샤크로보틱스와 무인소방로봇 사업을 진행 중이며 유럽 로봇 기업과 추가 협력도 모색한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한컴라이프케어가 6월 1~6일 독일 하노버에서 열리는 세계 최대 규모 소방·재난 안전 전시회 '인터슐츠 2026'에 참가한다고 2일 밝혔다.
5년마다 개최되는 인터슐츠는 전 세계 소방·재난 안전 분야의 최신 기술과 제품이 모이는 국제 비즈니스 교류의 장이다. 한컴라이프케어는 한국소방산업기술원이 마련한 한국관에서 국내 소방 제조사 15개사와 함께 공동 참가 중이다.
이번 전시회에서 한컴라이프케어는 유럽 통합 안전 인증(CE)을 획득한 공기호흡기, 방독면 K10, 소방용 방화헬멧 등을 선보인다. 이들 제품은 유럽 시장의 안전 기준을 충족한다.
회사는 유럽 현지 수요처와 중동·아시아 지역 바이어들과의 직접 상담을 통해 계약 체결을 추진한다. 동시에 글로벌 소방 제조사들과 신제품 공동 개발, 기술 제휴 등 협력 방안을 논의할 계획이다.
한컴라이프케어는 최근 프랑스 무인지상로봇(UGV) 기업 샤크로보틱스와 무인소방로봇 사업을 추진 중이다. 전시회 기간 중 유럽 현지 로봇 기업과의 추가 협력 가능성도 모색한다.
yuniya@newspim.com