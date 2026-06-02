아프리카 19개국 외교 수장 만난 李대통령 "한-아프리카 정상회의 정례화 하길"

1일 한국·가나 공동주재 한-아프리카 외교장관회의 개최

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 2일 아프리카 19개국 외교 수장들을 만나 "한국 정부는 아프리카 여러 나라에 각별한 관심을 갖고 있다"며 "2029년 열리는 한-아프리카 정상회의 이후 정례화를 하면 좋겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 바드르 압델라티 이집트 외교·국제협력·재외국민부 장관을 비롯한 19개국 외교 장관급 수석대표를 만나 이같이 말했다.

이재명 대통령이 지난달 6일 청와대 본관에서 열린 20회 국무회의 겸 7차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.06 [사진=청와대]

이 대통령은 "아프리카는 성장 잠재력이나 발전의 가능성 측면에서 정말로 많은 잠재력을 가지고 있는 대륙인데, 대한민국 정부 입장에서는 그간에 충분히 이 점에 집중하지 못한 아쉬움이 있다"며 "안타깝게도 아프리카 각국의 외교장관을 대한민국에 초청한 것도 이번이 처음이라고 들었는데, 앞으로는 여러분을 이렇게 공식적으로 만나게 될 일이 많이 있을 것으로 기대한다"고 했다.

아프리카 외교 장관급 수석대표들은 지난 1일 서울에서 한국과 아프리카연합(AU) 부의장국 가나의 공동주재로 열린 '2026 한-아프리카 외교장관회의' 참석 차 방한했다.

이번 회의는 한국 정부가 전체 아프리카 국가와 지역기구를 초청해 개최한 첫 외교장관회의로, 50개국 장차관과 대표, 4개 지역기구 대표가 참석했다.

회의에서는 ▲경제협력 강화 ▲글로벌 도전에 대한 공동대응을 주제로 한-아프리카 간 실질협력 확대 방안을 폭넓게 논의하고, 한-아프리카 간 호혜적이고 지속가능한 파트너십을 강화하는 공동성명을 채택했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 1일 오전 서울 중구 롯데호텔에서 열린 2026 한-아프리카 외교장관회의에서 참석자들이 사무엘 오쿠제토 아블라콰 가나 외교부 장관의 환영사를 경청하고 있다. 2026.06.01 mironj19@newspim.com

이 대통령은 "2029년에 한국과 아프리카 여러 나라와의 정상회의가 있게 된다. 제가 기대하는 바로는 그 후에 한-아프리카 정상회의는 정례화하면 좋겠다"며 "그 사이에 외무장관회의도 수시로 열려서 여러분이 속한 나라들의 문제와 대한민국이 가지고 있는 문제들에 대해서 가능한 부분에 서로 협력하고, 또 서로에게 도움이 되는 게 무엇인지를 함께 찾아가면 좋겠다"고 했다.

이 대통령은 한국과 아프리카의 역사적 공통점을 짚기도 했다. 이 대통령은 "대한민국도 2차 세계대전 후에 식민지에서 해방된 나라이고, 어려운 과정을 겪어서 지금 이 자리까지 와 있다. 여러분이 속한 국가들과 비슷한 처지에서 조금 빨리 걸어왔던 것 같다"며 "그 경험을 함께 나누고, 대한민국이 여러분 국가에 함께할 수 있는 게 어떤 것인지, 또 지원할 수 있는 게 어떤 것인지를 깊이 있게 논의했으면 좋겠다"고 했다.

이 대통령은 그러면서 "아프리카가 참 대한민국 입장에서는 먼 곳이긴 한데, 대한민국 국민들은 물론이고 저조차도 아프리카를 매우 동경하고 또 함께하고 싶다"며 "여러분의 말씀을 많이 듣고 싶다"고 했다.

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