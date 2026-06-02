상주 국도서 트럭·SUV·자전거 충돌...자전거 운전자 심정지 이송

[상주=뉴스핌] 남효선 기자 = 2일 오후 1시 24분쯤 경북 상주시 낙동면 성동리 25번 국도에서 트럭과 SUV 차량이 충돌한 후 자전거와 2차 충돌로 추정되는 사고가 발생해 40대 남성이 심정지 상태로 이송됐다.
신고를 받은 경북 소방은 사고 현장을 수습하고 자전거 운전자 A(40대) 씨를 응급처치와 함께 병원으로 이송했다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
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[상주=뉴스핌] 남효선 기자 = 2일 오후 1시 24분쯤 경북 상주시 낙동면 성동리 25번 국도에서 트럭과 SUV 차량이 충돌한 후 자전거와 2차 충돌로 추정되는 사고가 발생해 40대 남성이 심정지 상태로 이송됐다.
신고를 받은 경북 소방은 사고 현장을 수습하고 자전거 운전자 A(40대) 씨를 응급처치와 함께 병원으로 이송했다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
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