[6·3 지선 D-1] 한병도 "이원택 전북지사 되면 민주당이 예산 보증수표 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 2일 전북지사 선거 지원 총력전에 나섰다
- 한병도 원내대표는 전북도의회서 이원택 후보 지지 호소했다
- 집권여당 프리미엄·예산 지원 앞세워 이원택 압도적 당선 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당이 6·3 지방선거를 하루 앞두고 격전지인 전북지사 선거 총력전에 나섰다. 전북 익산을의 3선 의원인 한병도 민주당 원내대표는 2일 전북을 찾아 이원택 민주당 후보의 막판 지지를 호소했다.
한 원내대표는 이날 오후 전북특별자치도의회에서 기자회견을 갖고 "전북의 운명을 바꿀 마지막 순간이 다가왔다"며 "전북을 살리고 도민 자존심을 바로 세울 카드는 이원택 후보"라며 이같이 밝혔다.
한 원내대표는 "선거 때만 되면 누구나 예산을 가져오겠다고 말하지만 예산은 말로 가져오는 것이 아니다"라며 "국회에서 법을 통과시키고 예산안을 쥐고 흔드는 힘이 있어야 가져오는 것"이라며 집권 여당 프리미엄을 강조했다.
그러면서 "저 한병도가 원내대표로서 전북 도민 앞에 확실하게 약속드린다"며 "이원택 후보가 전북지사가 되면 국회 다수당인 우리 더불어민주당이 이원택의 예산 보증수표가 되겠다"고 말했다.
한 원내대표는 "전북 발전의 골든타임을 반드시 잡아야 한다"며 "이원택이 추진하는 전북의 재생, 에너지 산업, 농생명 산업 매출 1000억 기업 육성 공약, 국회에서 법 만들고 예산 쏟아부어서 반드시 현실로 만들겠다"고 말했다.
그는 "전북의 비전과 미래를 책임질 진짜 민주당 후보는 오직 이원택 한 사람"이라며 "기호 1번 이원택을 압도적으로 당선시켜 달라"고 호소했다.
jeongwon1026@newspim.com