플랜, 구독형 소액기부 '커피 플랜' 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 플랜 인터내셔널 코리아는 소액 정기후원 캠페인 '커피 플랜'을 시작했다고 밝혔다.
- 커피 한 잔 가격인 월 4500원 후원금은 아동 교육·의료·생활환경 개선 사업에 사용된다고 했다.
- 플랜은 참여자를 '커플'로 부르고 커피 쿠폰·봉사활동 등 혜택 제공으로 참여를 확대할 방침이라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 플랜 인터내셔널 코리아(이하 플랜)는 일상 속 소액 정기후원을 기반으로 한 '커피 플랜' 캠페인을 시작했다고 밝혔다.
커피 플랜은 커피 한 잔 가격 수준의 후원금을 정기적으로 기부하는 방식의 생활 밀착형 캠페인이다. 플랜은 구독 서비스에 익숙한 소비자들의 참여 부담을 낮추기 위해 월 4,500원의 소액 정기후원 형태로 기획했다고 설명했다.
후원금은 도움이 필요한 아동을 위한 교육, 의료, 생활환경 개선 사업 등에 사용될 예정이다. 플랜은 후원금을 통해 아동들이 보다 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 지원한다는 계획이다.
플랜은 캠페인 참여자를 '커플(커피 플랜 참여자)'로 명명하고 참여 확대를 위한 이벤트도 진행한다. 신규 후원자에게는 1년간 두 달에 한 번씩 커피 쿠폰을 제공하며, 봉사활동과 자선바자회 등 플랜이 운영하는 오프라인 프로그램 참여 기회도 제공할 예정이다.
플랜 관계자는 "기부를 일상적인 소비 활동처럼 부담 없이 참여할 수 있도록 기획했다"며 "작은 정기후원이 아동들에게 실질적인 도움으로 이어질 수 있도록 운영해 나갈 계획"이라고 말했다.
whitss@newspim.com