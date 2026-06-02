장동혁 "李대통령 언론 겁박…'친명 언론'만 남기고 모두 없애버릴 기세"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 위원장이 2일 이재명 대통령의 언론 발언을 비판했다.
- 장 위원장은 대통령의 언론 비난이 곧 겁박이라고 주장했다.
- 그는 친명 언론만 남기려 한다며 언론 자유를 우려했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 2일 이재명 대통령의 언론 관련 발언을 겨냥해 "대통령이 언론을 비난하면 그 자체로 겁박"이라고 비판했다.
장 위원장은 이날 자신의 페이스북에 "이재명, 슬슬 시동을 건다"며 이같이 밝혔다. 그는 "일부 종합편성채널 방송이 '정당 기관지' 같다고 했고 '허위, 왜곡, 조작을 상습적으로 한다'고 비난했다"며 "어디를 말하는 것인가. JTBC인가. MBC는 공중파라서 빠지는 것인가"라고 반문했다.
이어 "모든 방송이 김어준 방송이 되기를 원하는 모양"이라며 "'친명 언론'만 남기고 모두 없애버릴 기세"라고 주장했다.
장 위원장은 "연말에 종편 몇 개가 문을 닫는다는 소문, 이미 좌파 언론 몇 곳이 종편을 준비한다는 소문이 있는데 설마 했지만 현실이 될 것 같다"고 말했다.
그러면서 "홍콩의 자유 언론은 모두 문을 닫았고 반중 언론인 지미 라이는 징역 20년을 받았다"며 "대한민국 언론의 내일이 아니기를 바란다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com