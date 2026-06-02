오픈AI GPT-5.5·5.4·코덱스, AWS 베드록 정식 출시

AI 핵심 요약beta
- 오픈AI와 AWS가 2일 GPT-5.5·5.4와 코덱스를 아마존 베드록에 정식 출시했다
- GPT-5.5·5.4는 한국어 포함 다국어 지원하며 대규모 코드·데이터 작업에 최적화됐다
- 모델 사용은 기존 AWS 약정에 통합되고 강화된 보안·거버넌스로 기업 도입 부담을 줄였다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 오픈AI가 최신 프론티어 모델인 GPT-5.5와 GPT-5.4를 아마존웹서비스(AWS)의 생성형 AI 서비스 아마존 베드록에 정식 출시했다고 2일 밝혔다. 한국 기업들도 AWS 환경에서 오픈AI의 최신 모델을 활용할 수 있게 됐다.
GPT-5.5는 오픈AI의 가장 진보한 프론티어 모델로, 사용자의 의도를 파악해 다단계 작업을 자율적으로 수행한다. 대규모 코드베이스에서의 코드 작성과 디버깅, 데이터 분석, 문서 생성 등에 강점을 보인다. GPT-5.4는 높은 성능과 비용 효율성을 함께 제공하는 모델로, 대규모 프로덕션 워크로드에 적합하다. 두 모델 모두 한국어를 비롯한 다국어를 지원한다.
오픈AI의 코딩 에이전트 코덱스도 함께 출시됐다. 코드 작성, 리팩토링, 디버깅, 테스트, 검증을 자동화하며, 전체 리포지토리의 컨텍스트를 유지한 채 오류 상황을 추론한다. 코덱스 앱, CLI, Visual Studio Code, JetBrains, Xcode 등 주요 개발 환경에서 사용 가능하며, 토큰당 과금 방식으로 도입할 수 있다.
모델 사용량은 기존 AWS 클라우드 약정에 통합 적용되어 도입 과정에서 조달·청구 부담을 줄일 수 있다. 아마존 베드록에서 오픈AI 모델은 베드록의 추론 엔진과 AWS 보안·거버넌스 체계 위에서 실행된다. 자동 용량 관리 기능으로 부하 상황에서도 예측 가능한 응답 속도를 유지하며, 하드웨어 장애나 노드 재시작 시에도 작업이 중단 없이 이어진다.
보안 환경에서는 AWS 나이트로 시스템 기반의 Zero Operator Access(ZOA)가 적용되어 원격 로그인이나 운영자 접근 경로가 존재하지 않는다. AWS 운영 인력도 고객의 프롬프트나 응답에 접근할 수 없다. 모든 호출에는 IAM 권한 관리, VPC 및 PrivateLink 격리, KMS 암호화, AWS CloudTrail 감사 로깅이 적용되며, 고객 데이터는 모델 학습에 사용되지 않는다.
김경훈 오픈AI 코리아 대표는 "한국 기업들이 이미 신뢰하는 AWS 환경에서 오픈AI의 최신 모델을 보다 쉽게 활용할 수 있게 된다"고 말했다.
함기호 AWS 코리아 대표는 "한국 고객은 이제 아마존 베드록을 통해 오픈AI의 최신 프론티어 모델을 기존 운영 중인 AWS 환경에서 즉시 도입할 수 있다"고 밝혔다.
yuniya@newspim.com