삼성전자 美 법인, 하반기 뉴저지→텍사스 이전

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 미국 법인이 올 하반기 뉴저지 본사를 텍사스로 옮긴다.
- 잉글우드클리프스 직원 약 1000명은 플레이노로 재배치될 전망이다.
- 모바일·반도체 거점을 묶어 텍사스 중심 시너지를 노렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오스틴·테일러 반도체 사업과 시너지 기대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 미국 법인이 뉴저지주에 있는 본사를 텍사스주로 옮긴다.
2일 업계에 따르면 삼성전자는 뉴저지주 잉글우드클리프스에 있는 미국 법인 본사를 올 하반기 텍사스주 플레이노로 이전하기로 했다. 삼성전자는 이 같은 방침을 미국 법인 직원들에게 공지한 것으로 알려졌다.
삼성전자는 지난해 미국 법인 본사를 뉴저지주 리지필드파크에서 인근 잉글우드클리프스로 옮긴 바 있다. 이번 이전이 마무리되면 1년 만에 다시 본사를 옮기게 된다.
현재 잉글우드클리프스 본사에서 근무하는 직원은 약 1000명이다. 현지 사무소 운영에 필요한 일부 인력을 제외한 대부분은 플레이노의 새 본사로 재배치될 전망이다.
플레이노에는 삼성전자 미국 법인의 모바일과 네트워크 사업을 담당하는 사무소가 있다. 인근 텍사스주 오스틴에는 삼성전자의 반도체 공장이 운영되고 있고, 테일러에서는 최첨단 파운드리 공장이 연내 가동을 목표로 막바지 준비에 들어간 상태다.
이번 본사 이전은 미국 내 주요 사업 거점을 텍사스 중심으로 묶어 시너지를 높이기 위한 조치로 해석된다. 모바일·네트워크 사업과 반도체 생산 거점, 파운드리 투자 지역을 가까운 권역에 두면 의사결정과 인력 운영 측면에서 효율성이 커질 수 있다.
kji01@newspim.com