진양곤 HLB 의장, HLB테라퓨틱스·HLB제넥스 주식 장내 추가 매수

AI 핵심 요약beta
- 진양곤 HLB그룹 의장이 2일 HLB테라퓨틱스와 HLB제넥스 주식을 매수했다
- HLB그룹은 하반기 신약 허가와 임상 결과 발표를 앞두고 있다
- HLB제넥스는 효소 매출 확대와 북미 진출로 사업 확장을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB그룹 진양곤 의장이 최근 HLB테라퓨틱스와 HLB제넥스 주식을 장내에서 매수했다고 2일 밝혔다.
진 의장은 지난달 29일 HLB테라퓨틱스 주식 1만974주를 매수한 데 이어 이달 1일 2만5000주를 추가 매입했다. 같은 날 HLB제넥스 주식 1만4000주도 장내 매수했다. 이에 따라 진 의장의 보유 주식 수는 HLB테라퓨틱스 29만1692주, HLB제넥스 61만5695주로 늘었다.
HLB그룹은 하반기 주요 신약 허가 이벤트를 앞두고 있다. 간암 1차 치료제 후보인 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법과 담관암 2차 치료제 리라푸그라티닙의 미국 식품의약국(FDA) 허가 절차가 진행 중이다. HLB테라퓨틱스는 신경영양성 각막염(NK) 치료제 후보물질 'RGN-259'의 임상 3상(SEER-2) 톱라인 결과 공개도 예정하고 있다.
HLB제넥스는 반도체용 특수 효소 '카탈라아제' 매출 확대와 북미 시장 진출 등 글로벌 사업 확장을 추진하고 있다.
진 의장은 최근 국내 주요 증권사 지점을 직접 찾아 투자자들을 대상으로 릴레이 IR을 진행하고 있다.
HLB그룹 관계자는 "7월부터 시작되는 핵심 파이프라인의 허가 이벤트와 계열사별 성장 전략을 시장에 적극적으로 알리고 소통함으로써 그룹 전체의 기업가치 제고에 집중하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com