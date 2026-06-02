[로펌이슈] 율촌, 지방선거 이후 도시정비사업 정책 변화 진단 세미나 개최

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재건축 초과이익환수제·공공기여 제도 향방 집중 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌이 6·3 지방선거 이후 예상되는 부동산 정책 변화와 도시정비사업의 방향성을 전망하는 세미나를 개최한다.

율촌은 오는 10일 오후 3시 서울 강남구 삼성동 파르나스타워 39층 율촌 렉처홀에서 '6·3 지방선거 이후 정비사업의 정책변화와 개발이익 구조 전망'을 주제로 세미나를 연다고 2일 밝혔다.

[자료=율촌]

이번 세미나는 지방선거를 계기로 향후 도시정비 정책 기조와 개발사업 환경 변화 가능성에 대한 관심이 높아지는 가운데, 재건축·재개발 사업을 둘러싼 주요 정책 이슈와 대응 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

최근 수도권을 중심으로 신규 택지 공급 여력이 줄어들면서 재건축·재개발 등 도시정비사업이 도심 주택 공급 확대의 핵심 수단으로 주목받고 있다. 반면 재건축 초과이익환수제와 공공기여 제도, 용적률 및 인허가 기준 등 주요 제도 운영 방향에 따라 사업성에 큰 영향을 받을 수 있어 시장의 관심도 커지고 있다.

특히 지방선거 결과에 따라 서울시를 비롯한 지방자치단체의 도시정비 정책과 인허가 운영 기조, 공공기여 기준 등에 변화가 예상되면서 조합, 건설사, 신탁사, 금융기관 등 사업 주체들의 대응 전략 마련이 중요한 과제로 떠오르고 있다.

세미나에서는 도시정비사업 및 부동산 개발 분야 전문가들이 참석해 ▲지방선거 이후 부동산 정책 변화 전망 ▲재건축 초과이익환수제 및 공공기여 제도 향방 ▲서울시 도시정비사업 주요 현안 및 제도 변화 가능성 ▲사업 주체별 대응 전략 ▲지속 가능한 도시정비사업 추진 방향 등을 주제로 논의를 진행할 예정이다.

김남호 율촌 부동산건설그룹 대표변호사는 "도시정비사업은 향후 도심 주택공급과 도시 경쟁력 확보를 위한 핵심 정책 분야로 그 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 세미나가 변화하는 정책 환경 속에서 사업 주체들이 시장 변화와 제도 개편 방향을 함께 전망하고, 대응 전략을 고민하는 의미 있는 논의의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.

abc123@newspim.com