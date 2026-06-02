거래소, 기업지배구조 공시 전면 확대…829개사 제출 완료

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공시 대상 기업 541곳→829곳 확대, 올해부터 코스피 전체 적용

거래소 "주주가치 중심 경영문화 확산·코리아 디스카운트 해소 기대"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 지난 1일 코스피 전체 상장회사 829사가 2026년 기업지배구조 보고서를 제출했다고 2일 밝혔다.

기업지배구조 보고서는 상장회사의 지배구조 현황을 투자자에게 설명하는 공시 제도다. 한국거래소는 지난 2017년 해당 제도를 도입한 이후 자산 규모에 따라 단계적으로 공시 의무를 확대해 왔다.

[자료=한국거래소]

실제 의무공시 대상은 2019년 자산총액 2조원 이상 상장사에서 시작해 2022년 1조원 이상, 2024년 5000억원 이상으로 확대됐으며 올해부터는 코스피 전체 상장사로 적용 범위가 넓어졌다. 이에 따라 공시 대상 기업 수는 지난해 541곳에서 올해 829곳으로 증가했다.

거래소는 이번 공시 의무 확대를 통해 이사회 책임성, 주주 보호, 감사 기구 독립성 등 핵심 지배구조 현황이 보다 투명하게 공개될 것으로 기대하고 있다. 특히 주주가치 중심 경영 문화 확산과 함께 한국 자본시장의 '코리아 디스카운트' 해소에도 도움이 될 것이란 설명이다.

거래소는 향후 보고서 내 기재사항 누락이나 오기재 등이 발견될 경우 정정공시를 요구하는 등 공시 충실도를 높일 계획이다. 또 독립이사와 전자주주총회 등 최근 상법 개정 내용도 기업지배구조 보고서 가이드라인에 반영해 상장사들의 지배구조 개선을 유도할 방침이다.

rkgml925@newspim.com