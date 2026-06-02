[6·3 지선] 정원오, "李정부 성공 뒷받침...오세훈에 두 번 안 속아"

정원오, 서울 25개 구청장 후보와 기자회견

"이재명 정부와 서울이 원팀으로 움직여야"

"오세훈 무능에 준엄한 심판 있을 것 기대"

오후 7시경 중구 청계광장서 마지막 총력유세

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 본 선거를 하루 앞둔 2일 '이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다는 마음'으로 마지막 선거 유세에 임하겠다고 밝혔다.

또 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울시민에게 사과한 것에 대해 "(시민들이) 두 번 속는 일은 없을 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 25개 구청장 후보 합동 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.06.02 mironj19@newspim.com

정 후보는 이날 오전 국회 본청 당대표 회의실에서 25개 민주당 구청장 후보와 합동 기자회견을 가지고 이같이 언급했다.

그는 "내일 선거는 단순히 서울시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니다. 이재명 정부에 힘을 싣는 선거"라며 "이재명 정부는 반드시 성공해야 한다. 그러려면 서울시장도 이겨야 한다. 25개 구청장도 함께 이겨야 한다. 정원오와 민주당 구청장 후보들이 함께 당선돼야 이재명 정부와 서울이 원팀으로 움직일 수 있다"고 힘주어 말했다.

앞서 이날 오 후보는 용산구 효창공원역 인근에서 가진 마지막 기자설명회에서 "누가 책임이 있는지를 따지기에 앞서 시민 여러분께 먼저 죄송하다는 말씀을 드린다. 야당이 부족했다. 무너진 민생을 바로 세우기에는 저희의 힘과 노력이 너무나 부족했다. 오랫동안 보수정당을 지켜온 사람으로서 저 역시 그 책임을 뼈아프게 통감한다"고 피력했다.

이에 대해 정 후보는 "늘 선거 마지막에는 야당이 그렇게 해 왔다. 다른 지역 야당 (후보자)도 그렇게 했다"라며 "그러나 이제 두 번 속는 일은 없을 것이다. 그동안 오세훈 후보의 무능, 무책임, 무사안일에 준엄한 심판이 있을 것이라고 기대한다"고 강조했다.

정 후보는 오 후보가 "지금이라도 사퇴하라"고 한 것에 대해서는 "역시 오 후보는 끝까지 네거티브, 흑색비방으로 선거를 마무리하려고 하는 듯하다"라며 "자신 없이 네거티브 일관에 시민들이 평가할 것으로 생각하는 것 같다"고 꼬집었다.

이어 "(오 후보 측) 한쪽에서는 TV토론을 하자고 하고, 한쪽에서는 흑색비방과 함께 댓글방을 운영해 무분별한 흑색비방을 조직적으로 한 게 언론을 통해 알려졌다. 관련해 사법적 심판도 있을 것"이라고 지적했다. 지난달 28일 뉴스타파는 오 후보 캠프가 정 후보에 대한 비방용 댓글과 소셜미디어 콘텐츠를 조직적으로 제작한 정황이 파악됐다고 보도한 바 있다.

이날 정 후보는 오전에는 강서구·은평구·서대문구·영등포구를, 오후에는 동대문구·종로구·중구·용산구·마포구에서 도보유세 후 오후 7시경 중구 청계광장에서 마지막 총력유세를 진행한다. 이 자리에 민주당 총괄상임선거대책위원장인 정청래 민주당 대표 등도 함께한다. 이후 강남구·강동구·송파구에서 도보유세를 진행하고, 오후 11시40분경 송파구 복정역 환승센터에서 소회를 발표하는 것으로 선거 운동을 마무리한다.



서울 청계광장에서 마지막 유세 장소로 선정한 것에 대해서는 "청계천 광장으로는 그 자체로 의미가 있고, 늘 민주당이 마지막 합동유세를 해 왔던 전통이 있다"라며 "당과 협의해 전당 차원에서 당력을 총집중해 선거유세를 할 예정"이라고 설명했다.

100wins@newspim.com