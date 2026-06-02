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광나루역 인근 국내 최초 '하이브리드목구조 국제경기장' 2031년 준공

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  • 서울시는 2일 광진구 광장동 한강변에 하이브리드 목구조 복합체육시설을 2031년 준공 예정으로 짓는다고 했다.
  • 국제기준 전문체육시설과 공영·부설주차장, 생활체육·문화공간을 갖춘 시민 중심 열린 공간으로 조성한다고 했다.
  • 총사업비 1999억원 전액 시비로 투입해 2028년 4월 착공, 한강변 랜드마크 경기장과 녹지축을 완성할 계획이라고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기 미집행 체육시설부지 공공성 확보…국제대회 가능한 전문체육시설 조성
시비 1999억 원 투입… 전문 경기장과 공영주차장 결합한 복합 거점 구축

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 광진구 광장동 광나루역 인근 한강변 5만여㎡ 부지에 전문 경기장과 공영주차장이 결합한 복합 거점이 오는 2031년 구축될 예정이다. 

특히 이 사업은 국내 최초로 목재와 철골의 혼합구조인 '하이브리드 목구조' 방식으로 건축되며 사업비 1999억원 전액이 시비로 투입된다.  

2일 서울시에 따르면 광진구 광장동 체육시설 부지에 대한 '광장동 복합체육시설 건립사업'의 설계공모 결과 ㈜가와종합건축사사무소(최삼영), 건축사사무소 이색(박찬규), 디디건축사사무소(이정섭)가 공동응모한 작품이 최종 당선작으로 선정됐다.

광장동 복합체육시설 투시도 [자료=서울시]

광장동 복합체육시설은 국제경기 개최가 가능한 전문체육시설과 생활체육·문화 기능을 복합한 시민 중심의 열린 공간으로 탈바꿈할 전망이다.

이번 사업 대상지인 광장동 체육시설부지(5만 916㎡)는 1978년 도시계획시설 지정 이후 부족한 전문체육 인프라 확충과 부지 전체의 통합적 정비가 필요해 수년간 개발사업을 시도해 왔다. 그 결과 지난 2025년 7월 중앙투자심사를 통과해 본격 추진하게 됐다.

서울시는 2020년 체육시설부지 개발 추진계획을 수립한 이후 LIMAC(지방투자사업관리센터) 타당성 조사와 중앙투자심사 등 관련 행정절차를 지난해 7월 단계적으로 완료했다. 아울러 공공건축관리자(PA)를 선정하고 네 차례에 걸친 설계공모운영위원회 회의 등에서 공모 지침과 심사 방향을 구체화함으로써 본 설계공모를 시행하게 됐다.

이번에 지어질 복합체육시설은 국제 기준의 전문체육시설을 갖추고 체육 부대시설 및 편익시설, 공영 및 부설주차장 등으로 구성된다. 체육전문시설은 태권도, 유도, 레슬링 등 투기종목의 국제경기 개최와 선수 훈련이 가능한 국제 기준의 전문체육시설로 조성된다. 아울러 경기가 없는 날에는 주민 생활체육과 문화 공연 용도로 활용될 예정이다.

특히 서울 진입 경계이자 광나루역 인근이라는 입지적 특성을 고려해 공영주차장을 전문체육시설과 함께 조성한다. 이로써 체육 인프라 확충과 주차난 해소라는 복합적 행정 수요를 균형있게 만족시킬 계획이다.

서울시는 이번 사업으로 부지의 생활체육시설(광진구민체육센터), 문화시설(시립광진청소년센터, YES24라이브홀)을 유기적으로 연계하고 지상부 대규모 녹지 공간 등 한강변과 조화로운 개방형 환경을 조성해 도시계획시설 지정 이후 48년 만에 체육시설 부지로서 완성된 모습을 제시했다.

 

최종 당선작은 국내 대규모 건축물에서 보기 드문 하이브리드 목구조의 원형 경기장이라는 혁신적인 설계를 제안했다. 세련된 조형미의 경기장은 한강변 도시 경관에 아름답게 안착하며 유려하고 안정적인 랜드마크적 풍경을 연출한다. 특히 과장없이 깊이감 있는 공간계획을 선보였으며 시민에게 전면 개방돼 부지를 가로지르는 공공공간을 입체적이고 연속적으로 엮어내 개방감을 극대화한 점이 높은 평가를 얻었다. 또한 전문 경기장으로서의 기능성과 시민 개방성을 동시에 만족시키는 탁월한 평면 계획을 수립했다. 

심사위원회는 목구조 도입이라는 구조적 도전과 관련해 미학적·조형적 완성도를 보여주는 동시에 정교한 기술적 제안이 실제 현장 실현 가능성을 뒷받침하고 있다고 평가하며 당선작이 가진 기술적 신뢰감과 미래지향적 가치에 높게 평가했다.

서울시는 이번 사업에 총사업비 1999억원(예정설계비 93억원, 예정공사비 1567억원) 전액을 시비로 투입할 예정이다. 당선자와 설계계약을 체결한 뒤 18개월간의 설계를 거쳐 2028년 4월 착공해 2031년 8월 준공을 목표로 사업을 순차 추진할 계획이다.

김용학 서울시 미래공간기획관은 "광장동 복합체육시설은 단순한 체육시설을 넘어 시민의 일상과 국제 스포츠 문화가 공존하는 열린 공공공간으로 조성될 것"이라며 "앞으로도 서울시는 공정하고 전문적인 설계공모 시스템을 바탕으로 도시의 공공성과 경쟁력을 높이는 우수한 공공건축을 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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