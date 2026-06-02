인구 46만 부국 브루나이로…BBQ, 할랄 시장 영토 확장

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동남아 고소득 할랄 시장 공략…수도권 상업지구에 1호점 계획

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 제너시스BBQ 그룹이 브루나이 현지 기업과 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 체결하고 브루나이 시장 진출에 나선다.

2일 BBQ는 최근 브루나이 외식기업 KB COMPANY SDN BHD와 MF 계약을 체결했다고 밝혔다. 이에 따라 현지 파트너사가 브루나이 내 BBQ 브랜드 운영과 가맹사업을 맡게 된다.

제너시스 BBQ 그룹이 브루나이 현지 기업과 '마스터 프랜차이즈' 계약을 체결하며 동남아 고소득 할랄 시장 공략에 나섰다. [사진=BBQ 제공]

브루나이는 인구 약 46만명의 국가로 석유·천연가스 산업을 기반으로 성장했으며, 1인당 국내총생산(GDP)이 약 3만달러 수준인 동남아 대표 고소득 국가로 꼽힌다.

BBQ는 브루나이 수도 반다르스리브가완 인근 베리비 지역에 캐주얼 다이닝 레스토랑(CDR) 형태의 1호점을 열 계획이다. 이후 브루나이 국제공항 인근과 제루동 지역 등으로 출점을 확대한다는 방침이다.

매장에서는 황금올리브치킨과 양념치킨 등 대표 메뉴를 비롯해 떡볶이, 김치볶음밥, 치즈볼 등 K-푸드 메뉴를 판매할 예정이다. 현지 소비자 취향을 반영한 메뉴도 함께 운영한다.

BBQ는 현재 미국, 유럽, 아시아태평양 등 57개국에서 사업을 전개하고 있다. 동남아시아에서는 말레이시아와 인도네시아 등 무슬림 국가를 중심으로 사업을 확대해 왔으며, 이번 계약을 통해 할랄 시장 공략 범위를 넓히게 됐다.

mkyo@newspim.com