노랑풍선, 여름 해외여행 예약 분석..."'노쇼핑·노옵션·노팁' 상품 116.8%↑ "

근거리 여행지 선호·특급호텔·국적기 이용 늘어

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 전문기업 노랑풍선이 본격적인 여름 휴가 시즌을 앞두고 올해 7~8월 출발 해외 패키지 예약 데이터를 분석한 결과를 2일 밝혔다. 올여름 해외여행 소비는 단순 최저가 경쟁보다 추가 비용 부담을 줄이고 여행 편의성을 높이려는 방향으로 변화하고 있는 것으로 나타났다고 전했다.

회사에 따르면 최근 고환율과 국제선 유류할증료 상승 등으로 여행 경비 부담이 커지면서, 여행객들은 현지에서 발생할 수 있는 변수와 추가 지출을 최소화하고 전체 여행 비용을 사전에 예측할 수 있는 상품을 선호하는 경향을 보였다. 실제로 '노쇼핑·노옵션·노팁' 이른바 '3무(無) 상품' 예약 건수는 지난해 같은 기간 대비 약 116.8% 증가한 것으로 집계됐다.

특히 숙소와 이동 편의성을 고려한 소비도 증가했다. 특급호텔 투숙 상품은 전년 대비 11.7%, 국적기 이용 상품은 7.5% 늘어난 것으로 나타났다. 단순 가격 경쟁보다 숙박과 이동 등 여행 구성 전반을 함께 고려하는 경향이 강화되고 있는 모습이다.

노랑풍선 7~8월 예약 데이터분석. [사진=노랑풍선]

또한 예약 지역은 중국(22.16%), 일본(17.38%), 베트남(14.50%), 유럽(12.54%) 순으로 나타나 근거리 중심 여행지 선호가 확인됐다. 일본에서는 북해도가 전체 일본 예약의 54.37%를 차지했으며, 중국은 백두산 상품 비중이 35.77%로 가장 높게 나타났다. 베트남에서는 나트랑이 36.09%를 기록했고, 유럽은 스페인·포르투갈 등을 포함한 서유럽 상품이 43.26%로 가장 높은 예약 비중을 차지했다.

노랑풍선 관계자는 "최근 여행객들은 단순 가격 비교보다 숙박, 식사, 현지 일정 등 전체 여행 구성과 포함 사항을 더욱 꼼꼼하게 확인하는 경향이 강해지고 있다"며 "특히 포함 사항이 명확하고 이동 편의성을 고려한 상품 선호가 확대되는 모습"이라고 말했다.

이어 "고환율과 유류할증료 부담이 이어지는 상황에서는 단순 가격 경쟁보다 포함 사항과 이동 편의성을 함께 고려하는 소비 경향이 강화되고 있다"며 "앞으로도 고객들의 여행 부담을 줄일 수 있는 상품 구성을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com