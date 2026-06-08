[깐부회동 시즌2] 두산그룹, 엔비디아와 맞손…로보틱스·에너지 협력 확대

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두산 제조 역량과 엔비디아 AI 플랫폼 결합

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제조업의 경쟁 축이 인공지능(AI)과 결합한 '피지컬 AI'로 이동하는 가운데 두산그룹이 엔비디아와 전방위 협력에 나선다. 에너지와 로보틱스, 첨단소재 등 기존 사업 역량을 AI팩토리 생태계와 연결해 새 성장 기회를 모색한다는 전략이다.

7일 두산 베어스 홈경기가 열린 잠실야구장에서 박정원 두산그룹 회장(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 시구-시타 행사 후 활짝 웃고 있다. [사진=두산]

두산그룹은 8일 엔비디아와 피지컬 AI, 로보틱스, AI팩토리 분야에서 협력을 추진한다고 밝혔다.

양사는 두산의 제품과 제조 역량을 엔비디아의 가속 컴퓨팅 및 피지컬 AI 플랫폼과 연결하는 데 초점을 맞춘다. 두산에너빌리티의 가스터빈과 소형모듈원전(SMR), 두산퓨얼셀의 수소연료전지 등은 AI팩토리 전력 인프라와 연계될 수 있다.

로보틱스 분야에서는 두산로보틱스가 엔비디아의 Isaac Sim, Isaac Lab, Cosmos 월드 모델, Jetson Thor 등을 활용해 에이전틱 로봇 운영체제 개발을 추진하고 있다. 이를 기반으로 디팔레타이징과 샌딩 등 산업 현장 작업을 수행하는 로봇 솔루션 개발도 논의한다.

지난 7일 두산베어스 유니폼을 입은 젠슨황 엔비디아 CEO가 깐부치킨 삼성점 앞에서 시민들에게 인사를 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

두산밥캣은 건설·농업·물류 장비에 피지컬 AI 기술을 접목해 자율 작업 장비 개발을 확대할 계획이다. ㈜두산 전자BG도 AI 인프라용 핵심 소재인 동박적층판(CCL) 분야에서 협력 기회를 모색한다.

두산은 이번 협력을 통해 AI 시대 에너지 공급과 로봇, 첨단소재 분야에서 사업 기회를 확대한다는 방침이다.

chanw@newspim.com