[깐부회동 시즌2] 잠실 찾은 젠슨 황…박정원 회장과 악수 후 시구 준비

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7일 두산-키움전 시구자로 잠실구장 방문

엔비디아 창립연도 뜻하는 93번 유니폼 착용

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 잠실야구장을 찾자 현장 분위기도 뜨겁게 달아올랐다. 국내 주요 기업 총수들과 잇따라 만난 황 CEO는 이번에는 두산 베어스 홈경기 시구자로 마운드에 오른다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5일 서울 마포구 홍대 T1 베이스캠프 PC방에 들어서고 있다. [사진=이찬우 기자]

황 CEO는 7일 오후 4시10분께 서울 잠실구장에 도착했다. 이날 열리는 2026 신한 쏠 KBO리그 두산 베어스와 키움 히어로즈 경기 시구를 위해서다.

현장에 따르면 황 CEO가 탑승한 검은색 제네시스 차량이 중앙 출입구 앞에 도착하자 경기장에 모여 있던 관중들은 환호성을 보냈다. 차량에서 내린 황 CEO는 두산 베어스 구단주인 박정원 두산그룹 회장과 악수를 나누고 취재진 앞에서 포즈를 취했다.

황 CEO는 두산과의 협력 계획을 묻는 질문에 "오늘 시구에 집중하겠다"고 짧게 답했다. 이후 구장 2층으로 이동해 방명록에 사인하고 박 회장과 함께 귀빈실로 들어갔다.

황 CEO는 엔비디아 창립연도인 1993년을 의미하는 93번 유니폼을 입고 시구에 나선다. 시타를 맡은 박 회장은 두산 창립연도인 1896년을 뜻하는 96번 유니폼을 착용한다.

chanw@newspim.com