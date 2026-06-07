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[프로야구] 잠실 찾는 젠슨 황... 시구 특별 과외 맡은 두산 잭로그

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  • 엔비디아 CEO 젠슨 황이 7일 잠실구장 두산-키움전에서 시구를, 박정원 두산 회장이 시타를 했다.
  • 두산 외국인 투수 잭 로그와 주장 양의지가 각각 시구·시타 지도를 맡았고, 두 사람은 엔비디아·두산 창립 연도 의미의 93번·96번 유니폼을 착용했다.
  • 젠슨 황과 박정원 회장은 경기 후 로보틱스·피지컬 AI 협력 방안을 논의하는 등 양사 협력 가능성에도 관심이 쏠렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 글로벌 인공지능(AI) 산업을 이끄는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 프로야구 마운드에 오른다. 그의 특별한 시구를 돕는 역할은 두산의 외국인 에이스 잭로그가 맡게 됐다.

두산은 7일 서울 잠실구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 키움과 주말 3연전 마지막 경기에서 젠슨 황 CEO가 시구를, 박정원 두산그룹 회장이 시타를 맡는다고 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 밤 서울 마포구 홍대거리 인근의 상점에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동에 이어 치킨 회동을 마치고 나서며 시민들에게 사인을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 행사는 세계적인 반도체 기업 엔비디아의 수장과 국내 대표 기업인 두산그룹의 총수가 야구장을 무대로 만난다는 점에서 경기 전부터 큰 관심을 모았다. 특히 AI 산업의 상징적인 인물로 꼽히는 젠슨 황 CEO가 직접 KBO리그 경기장을 찾는다는 사실이 알려지면서 야구팬뿐 아니라 산업계에서도 화제를 모으고 있다.

관심이 집중된 또 다른 이유는 젠슨 황 CEO의 시구를 누가 지도하느냐였다. 두산은 외국인 투수 잭로그를 시구 지도자로 결정했다. 잭로그는 경기 전 젠슨 황 CEO와 함께 마운드에 올라 투구 동작과 공을 던지는 요령 등을 설명하며 시구를 도울 예정이다.

앞서 김원형 두산 감독은 5일 시구 지도와 관련한 질문에 "아직 정확히 정해진 것은 모르겠지만 아무래도 영어로 의사소통이 되는 사람이 해야 하지 않겠나"라며 "외국인 투수 중 한 명이 맡지 않을까 싶다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 열린 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과의 삼겹살 회동에 참석하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

실제로 두산에는 웨스 벤자민과 잭로그 두 명의 외국인 투수가 있지만, 벤자민은 이날 키움전을 책임질 선발 투수로 예정돼 있어 경기 준비에 집중해야 하는 상황이다. 이에 따라 잭 로그가 자연스럽게 적임자로 낙점됐다.

시타를 맡는 두산 박정원 회장의 지도는 두산 주장 양의지가 담당한다. 양의지는 포수답게 박 회장에게 타격 자세와 배트 스윙 등을 설명하며 특별한 순간을 함께할 예정이다.

두 사람은 이날 각자의 의미가 담긴 특별 유니폼을 입고 팬들 앞에 선다. 젠슨 황 CEO는 엔비디아 창립 연도인 1993년을 상징하는 등번호 93번이 새겨진 두산 유니폼을 착용한다. 박정원 회장은 두산 창립 연도인 1896년을 의미하는 등번호 96번 유니폼을 입고 타석에 들어선다.

[서울=뉴스핌] 두산의 외국인 에이스 잭 로그. [사진 = 두산 베어스] 2026.03.24 wcn05002@newspim.com

이번 시구·시타 행사는 젠슨 황 CEO 측의 요청에서 시작된 것으로 알려졌다. 평소 야구를 좋아하는 것으로 유명한 젠슨 황 CEO가 한국 방문 일정 중 KBO리그 경기를 직접 관람하고 싶다는 뜻을 전했고, 이를 계기로 두산 구단과 협의가 진행되면서 행사가 성사됐다.

대만계　미국인인 젠슨 황 CEO는 오래전부터 야구에 대한 애정을 공개적으로 드러내 왔다. 2024년 5월에는 당시 미국 메이저리그(MLB) 오클랜드 애슬레틱스가 개최한 '대만 유산의 날' 행사에 시구자로 참여해 큰 화제를 모았다.

당시 젠슨 황 CEO는 자신의 트레이드마크인 검은색 가죽 재킷 대신 등번호 93번이 새겨진 오클랜드 유니폼을 입고 마운드에 올라 관중들의 박수를 받았다. 이번 잠실구장 시구 역시 그 연장선에서 진행되는 특별 이벤트다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 6일 오전 서울 성북구 한국가구박물관에서 진행되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블록' 녹화장에 도착하고 있다. 2026.06.06 khwphoto@newspim.com

야구장 밖에서도 의미 있는 만남이 이어진다. 젠슨 황 CEO와 박정원 회장은 이날 경기 관람과 함께 로보틱스 및 피지컬 AI 분야 협력 방안에 대해서도 의견을 나눌 예정이다. 최근 제조업과 AI 산업의 융합이 전 세계적인 화두로 떠오른 가운데, 두 기업 수장의 만남 자체가 산업계의 관심을 끌고 있다.

특히 엔비디아는 생성형 AI와 AI 반도체 시장을 주도하고 있으며, 두산그룹 역시 로봇과 자동화 산업을 미래 성장동력으로 육성하고 있어 양측의 협력 가능성에도 관심이 모인다.

두산 구단 역시 이날 시구·시타 행사가 단순한 이벤트를 넘어 팬들에게 색다른 볼거리를 제공할 것으로 기대하고 있다.

wcn05002@newspim.com

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