[핌in잠실] 잠실 마운드 오르는 젠슨 황... "영어 가능한 선수가 시구 지도 맡아야죠"

AI 핵심 요약beta
- 두산과 키움은 7일 잠실 경기에서 엔비디아 젠슨 황 CEO 시구와 두산 박정원 회장 시타 행사를 연다
- 젠슨 황은 93번, 박 회장은 96번 유니폼을 입고 나서며 글로벌 IT와 KBO의 이례적 만남으로 야구·산업계 관심이 집중됐다
- 두산 김원형 감독은 외국인 선수가 시구를 도울 수 있다고 했고, 선수단은 구단주 방문의 동기부여 속에서도 경기 준비에 집중하겠다고 했다
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[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 오는 7일 서울 잠실야구장에서 열리는 두산과 키움의 경기는 단순한 정규시즌 경기를 넘어 특별한 이벤트의 장이 될 전망이다. 엔비디아(NVIDIA)의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 시구자로 나서고, 두산그룹 박정원 회장이 시타를 맡으며 야구계는 물론 산업계의 관심까지 집중되고 있다.
두산은 4일 "젠슨 황 CEO가 잠실구장에서 열리는 두산과 키움의 경기에 시구자로 나선다"라며 "박정원 두산그룹 회장은 이에 화답하는 의미로 시타를 맡는다"라고 발표했다.
이날 시구는 상징성도 크다. 젠슨 황 CEO는 엔비디아 창립연도인 1993년을 의미하는 등번호 93번이 새겨진 두산 유니폼을 입고 마운드에 오른다. 박 회장 역시 두산그룹 창립연도인 1896년을 뜻하는 96번 유니폼을 입고 타석에 설 예정이다.
글로벌 IT 업계를 대표하는 인물이 KBO리그 경기 시구자로 나서는 것은 이례적인 일이다. 젠슨 황 CEO는 평소 야구에 대한 관심이 높은 것으로 알려져 있으며, 대만에서도 시구 행사에 참여한 경험이 있다. 이번 방한 기간 중 잠실야구장을 찾게 되면서 야구팬들에게도 특별한 볼거리를 제공하게 됐다.
실제로 젠슨 황 CEO의 시구 소식이 알려지자 야구팬뿐 아니라 IT 업계 종사자들 사이에서도 큰 화제가 되고 있다. 엔비디아가 전 세계 AI 산업을 이끄는 대표 기업으로 자리 잡은 만큼, 그의 잠실구장 방문은 스포츠 이벤트 이상의 의미를 갖는다는 평가도 나온다.
하지만 정작 두산 벤치는 들뜬 분위기보다 경기 준비에 집중하는 모습이다. 5일 잠실구장에서 열린 키움과의 주말 3연전 첫 경기를 앞두고 김원형 두산 감독은 시구 행사와 관련한 질문에 유쾌한 답변을 내놨다.
일반적으로 시구자는 경기 전 선수들로부터 간단한 투구 자세나 시구 동작에 대한 설명을 듣곤 한다. 이에 누가 젠슨 황 CEO를 도울 예정인지 묻자, 김 감독은 "아무래도 영어를 쓰시는 분이니까 영어를 하는 사람이 해야 하지 않을까"라고 말했다.
이어 "정확히 누가 맡게 될지는 모르겠지만 의사소통이 돼야 하니까 외국인 선수 중 한 명이 가서 설명하지 않을까 싶다"라고 덧붙였다.
현재로서는 구체적인 담당 선수가 정해지지 않았지만, 실제 시구 지도가 필요할 경우 두산의 외국인 투수 웨스 벤자민이나 잭 로그 등이 나설 가능성이 높다.
김 감독은 화제를 모으는 행사임에도 선수단은 평소와 다름없이 경기에 집중해야 한다고 강조했다. 그는 "많은 분들이 관심을 가지시는 건 맞지만 선수들이나 나는 결국 경기를 준비하는 것이 가장 중요하다"라며 "우리 역할은 경기에서 좋은 모습을 보여주는 것"이라고 말했다.
오히려 두산 선수단 입장에서는 박정원 회장의 시타가 더 의미 있게 다가올 수 있다.
박 회장은 두산 구단주로서 꾸준히 야구단에 관심을 보여왔고, 구단주가 직접 경기장을 찾는 것 자체가 선수들에게는 적지 않은 동기부여가 된다. 최근 김승연 한화그룹 회장이 대전 한화생명 볼파크를 방문해 화제를 모았던 것처럼 구단주의 현장 방문은 선수단에도 특별한 의미를 갖는다.
김 감독 역시 "구단주님이 오시면 선수들에게 큰 힘이 될 것"이라며 기대감을 드러냈다.
한편 젠슨 황 CEO는 5일 김포국제공항을 통해 입국했다. 한국에 도착한 황 CEO는 서울 시내 PC방 'T1 베이스 캠프'에서 T1 주장 '페이커' 이상혁을 비롯해 '도란' 최현준, '오너' 문현준, '페이즈' 김수환, '케리아' 류민석 등 선수단 5인으로 이뤄진 T1 리그 오브 레전드(LoL) 팀을 만났다.
황 CEO는 PC방 방문을 마치고 저녁에 홍대입구 일대의 삼겹살 음식점인 '형님 저요'에서 국내 주요 기업인들과 만찬 회동을 할 예정이다. 이번 회동에는 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 알려졌다.
wcn05002@newspim.com