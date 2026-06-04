[프로야구] '93번' 두산 유니폼 입은 젠슨 황의 시구 의미는

두산로보틱스-엔비디아 전략적 제휴 널리 알릴 기회로

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장의 '거물' 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 프로야구 마운드에 오른다. 두산베어스는 오는 7일 서울 잠실야구장에서 열리는 키움히어로즈와의 홈경기에 젠슨 황 CEO를 시구자로 초청했다고 4일 밝혔다. 이날 시타는 두산베어스 구단주인 박정원 두산그룹 회장이 맡아 황 CEO와 호흡을 맞춘다.

평소 남다른 야구 사랑으로 유명한 황 CEO는 과거 미국과 대만에서도 마운드를 밟았다. 지난 2024년 미국 메이저리그(MLB) 오클랜드 애슬레틱스와 샌프란시스코 자이언츠의 경기에서 시구자로 나섰고, 같은 해 대만 프로야구(CPBL) 웨이취안 드래곤즈 경기에서도 시구를 맡아 야구장 전석 매진을 이끌어냈다. 특히 대만에서는 '대만 유산의 날' 행사 일환으로 시구를 진행하며 현지 팬들의 큰 관심을 끌었다.

생성형 AI로 제작한 젠슨 황의 시구 모습. [일러스트=CHAT GPT]

잠실 마운드에 오르는 황 CEO는 자신의 트레이드마크인 검은 가죽 재킷을 벗고 두산베어스 유니폼을 입는다. 등번호는 '93번'이다. 이는 엔비디아의 창립 연도인 1993년을 상징하는 번호로, 황 CEO가 해외 시구 행사에 나설 때마다 고수해 온 상징적인 번호다. 박 회장은 두산 창립 연도인 1896년을 뜻하는 '96번' 유니폼을 입고 타석에 들어선다.

대만 '컴퓨텍스 2026' 일정을 마치고 방한하는 황 CEO의 이번 시구는 단순한 스포츠 이벤트를 넘어선다. 현재 두산로보틱스는 엔비디아와 손잡고 지능형 로봇 플랫폼 및 산업용 휴머노이드 개발을 추진 중이다. 양사는 AI 기반의 협업 로봇 생산 라인 구축과 연구 시설 공동 개발을 위한 계약을 체결한 바 있으며, 이번 시구는 두 기업의 전략적 제휴를 대중적으로 알리는 계기가 될 전망이다.

재계와 야구계는 황 CEO의 잠실야구장 방문이 두산그룹을 비롯한 국내 기업들과의 강고한 AI 파트너십을 상징적으로 보여주는 무대가 될 것으로 기대하고 있다. 특히 엔비디아의 최신 AI 칩을 활용한 로봇 학습 기술 교류와 한국 내 AI 인프라 확장 방안이 이번 방한 기간 중 논의될 것이라는 전망도 나온다.

이번 시구 행사는 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스 대 키움히어로즈 경기에서 오후 6시 30분부터 진행되며 전국에 생중계될 예정이다.

psoq1337@newspim.com