[깐부회동 시즌2] 잠실 찾은 젠슨 황, 박정원 회장과 시구·시타…"파트너십 산처럼 커지길"

AI 핵심 요약beta
- 박정원 두산그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 7일 잠실야구장에서 만나 협력 확대를 논의했다
- 박 회장은 황 CEO에게 두산·엔비디아 파트너십이 산처럼 커지길 바라는 의미의 조형물 ‘두산일두’를 기념품으로 전달했다
- 두 사람은 창립연도를 상징하는 96번·93번 유니폼을 들고 시구·시타 및 기념촬영을 진행하며 양사 협력 가능성을 부각했다
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로봇·산업장비·AI 접점 확대 가능성 주목
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 박정원 두산그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 잠실야구장에서 만나 양사 간 협력 확대 방안을 모색했다.
두산그룹은 이날 오후 잠실야구장에서 열린 두산 베어스 홈경기에 앞서 박 회장과 황 CEO의 만남 및 시구·시타 행사 사진자료를 공개했다.
황 CEO는 이날 잠실야구장을 방문해 박 회장과 환담을 나눴다. 박 회장은 황 CEO에게 두산그룹의 기업정신을 상징하는 조형물인 '두산일두'를 기념품으로 전달했다. 두산일두는 '한 말(斗), 한 말 차근차근 쌓아 올려 산(山)같이 커져라'는 의미를 담은 조형물이다.
두산은 귀중한 손님을 맞이하거나 크게 축하할 일이 있을 때 두산일두를 선물로 전하고 있다. 이번 특별 제작품에는 두산과 엔비디아의 파트너십이 산처럼 커지기를 기대하는 의미가 담겼다.
박 회장과 황 CEO는 두산 베어스 유니폼을 들고 기념촬영도 진행했다. 유니폼에는 각각 등번호 96번과 93번이 새겨졌다. 96번은 두산그룹 창립연도인 1896년을, 93번은 엔비디아 창립연도인 1993년을 의미한다.
이날 자리에는 양사 관계자들도 함께했다. 박상수 두산밥캣 팀장, 로리 황, 매디슨 황 엔비디아 수석 이사, 니코 카프레즈 엔비디아 부사장 등이 참석해 단체사진을 촬영했다.
박 회장과 황 CEO는 이후 잠실야구장에서 열린 두산 베어스 홈경기 시구·시타 행사에도 참여했다. 두 사람은 시구·시타를 마친 뒤 함께 기념사진을 촬영하며 밝은 분위기 속에서 행사를 마무리했다.
이번 만남은 글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장을 주도하는 엔비디아와 로봇·건설기계·에너지 등 산업 분야에서 사업을 확장하고 있는 두산그룹 간 협력 가능성을 보여주는 장면으로 평가된다. 두산은 로봇과 산업용 장비, 발전 등 제조 기반 사업을 보유하고 있어 향후 AI 기술과의 접점이 확대될 수 있다는 관측이 나온다.
chanw@newspim.com