[깐부회동 시즌2] 잠실 찾은 젠슨 황, 박정원 회장과 시구·시타…"파트너십 산처럼 커지길"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1896년·1993년 의미 담은 등번호 유니폼 공개

로봇·산업장비·AI 접점 확대 가능성 주목

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 박정원 두산그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 서울 잠실야구장에서 만나 양사 간 협력 확대 방안을 모색했다.

7일 두산 베어스 홈경기가 열린 잠실야구장에서 박정원 두산그룹 회장(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 시구-시타 행사 후 활짝 웃고 있다. [사진=두산]

두산그룹은 이날 오후 잠실야구장에서 열린 두산 베어스 홈경기에 앞서 박 회장과 황 CEO의 만남 및 시구·시타 행사 사진자료를 공개했다.

황 CEO는 이날 잠실야구장을 방문해 박 회장과 환담을 나눴다. 박 회장은 황 CEO에게 두산그룹의 기업정신을 상징하는 조형물인 '두산일두'를 기념품으로 전달했다. 두산일두는 '한 말(斗), 한 말 차근차근 쌓아 올려 산(山)같이 커져라'는 의미를 담은 조형물이다.

박정원 두산그룹 회장(오른쪽)이 7일 잠실야구장을 방문한 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 두산(斗山) 기업정신을 상징하는 조형물인 *두산일두를 기념품으로 전달하고 있다. [사진=두산]

두산은 귀중한 손님을 맞이하거나 크게 축하할 일이 있을 때 두산일두를 선물로 전하고 있다. 이번 특별 제작품에는 두산과 엔비디아의 파트너십이 산처럼 커지기를 기대하는 의미가 담겼다.

박 회장과 황 CEO는 두산 베어스 유니폼을 들고 기념촬영도 진행했다. 유니폼에는 각각 등번호 96번과 93번이 새겨졌다. 96번은 두산그룹 창립연도인 1896년을, 93번은 엔비디아 창립연도인 1993년을 의미한다.

7일 잠실야구장을 방문한 박정원 두산그룹 회장(오른쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 등번호 96번과 93번이 적힌 두산 베어스 유니폼을 들고 기념사진을 촬영하고 있다. 96번은 두산그룹 창립연도인 1896년을, 93번은 엔비디아 창립연도인 1993년을 의미한다. [사진=두산]

이날 자리에는 양사 관계자들도 함께했다. 박상수 두산밥캣 팀장, 로리 황, 매디슨 황 엔비디아 수석 이사, 니코 카프레즈 엔비디아 부사장 등이 참석해 단체사진을 촬영했다.

박 회장과 황 CEO는 이후 잠실야구장에서 열린 두산 베어스 홈경기 시구·시타 행사에도 참여했다. 두 사람은 시구·시타를 마친 뒤 함께 기념사진을 촬영하며 밝은 분위기 속에서 행사를 마무리했다.

7일 잠실야구장을 방문한 박정원 두산그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO를 비롯한 양사 관계자가 단체사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 박상수 두산밥캣 팀장, 로리 황, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 박정원 두산그룹 회장, 매디슨 황 엔비디아 수석 이사, 니코 카프레즈 엔비디아 부사장. [사진=두산]

이번 만남은 글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장을 주도하는 엔비디아와 로봇·건설기계·에너지 등 산업 분야에서 사업을 확장하고 있는 두산그룹 간 협력 가능성을 보여주는 장면으로 평가된다. 두산은 로봇과 산업용 장비, 발전 등 제조 기반 사업을 보유하고 있어 향후 AI 기술과의 접점이 확대될 수 있다는 관측이 나온다.

7일 두산 베어스 홈경기가 열린 잠실야구장에서 박정원 두산그룹 회장(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 시구-시타 행사 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=두산]

chanw@newspim.com