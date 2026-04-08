LG전자, 에어페어 참가…MOF 필터 공기청정기 공개

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 8일 서울 코엑스 에어페어 2026에 참가했다.
- MOF 소재 적용 퓨리케어 AI 오브제컬렉션 공기청정기 M7을 선보인다.
- 공간 맞춤형 에어케어와 HVAC 솔루션을 제시한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자는 서울 코엑스에서 열리는 '에어페어 2026'에 참가해 금속유기골격체(MOF) 소재를 적용한 공기청정기 등 공기질 관리 솔루션을 선보인다고 8일 밝혔다.
LG전자는 이번 전시에서 노벨화학상 수상 핵심 물질이자 대한민국 10대 기술로 선정된 MOF 소재를 적용한 차세대 필터 기술을 선보인다. MOF는 미세기공 구조로 유해가스와 냄새를 효과적으로 흡착하는 신소재다.
해당 소재를 적용한 '퓨리케어 AI 오브제컬렉션 360° 공기청정기 M7'은 미세먼지와 유해가스, 냄새 등 총 8가지 오염원을 감지·제거할 수 있다.
LG전자는 이번 에어페어에서 'LG 퓨리케어 시스템 공기청정기' 등 다양한 공간 맞춤형 에어케어 솔루션도 선보인다. 이 제품은 프리 필터와 미세먼지 필터, 탈취 필터를 기본 탑재했다. 여기에 고객의 라이프 스타일에 맞춰 기능성 필터(새집증후군, 항알러지, 유증기) 중 한 가지를 추가로 장착할 수도 있다.
이와 함께 소형 공기청정기 '에어로미니', 벽면 밀착형 '월핏' 등 다양한 공간 맞춤형 제품도 전시한다. 해당 제품들은 가정뿐 아니라 카페 등 상업 공간에서도 활용이 가능하며, LG 씽큐 앱을 통해 원격 제어도 지원한다.
LG전자는 전시장 안에 거실과 침실, 욕실 공간을 꾸며놓고 공기청정기, 가습기, 에어컨, 욕실 환기 시스템 'LG 퓨리케어 바스에어시스템' 등 고객의 라이프 스타일에 맞춘 다양한 냉난방공조(HVAC) 솔루션을 제시한다. 에너지 효율 1등급 상업용 스탠드 에어컨 'LG 슈프림 플러스' 등 상업 공간에 맞춘 냉난방공조 제품도 대거 선보인다.
kji01@newspim.com