금융위, 중동 사태 대응 '9.7조+α' 투입… 민생·기업 금융 안전판 강화

기업 경영 안정 위한 자금 수혈 및 서민 경제 부담 경감 주력

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =정부와 금융권이 중동 분쟁으로 인한 대외 불확실성 확산에 대응해 총 9조 7000억원 규모의 긴급 금융 지원에 나섰다.

고유가와 고물가로 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업의 자금난을 해소하는 한편, 배달 라이더 보험료 인하 등 서민들이 체감할 수 있는 실질적인 지원책을 통해 실물경제 타격을 최소화한다는 방침이다.

[사진=금융위원회]

◆ 시중은행, 개인사업자에 5조원 신규 자금 공급

분쟁지역 진출 기업 등 피해기업에 4.7조원 대출 연장

금융위원회는 8일 김진홍 금융산업국장 주재로 금융감독원, 업권별 협회 등과 함께 '중동 상황 관련 금융산업반회의'를 열고 지난 3월 한 달간 집행된 지원 실적을 발표했다. 이번 대책은 수출입 기업의 유동성 확보와 금융 비용 절감에 초점을 맞췄다.

최근 중동 상황 관련해 금융위원회와 금융감독원은 '금융부문 비상대응 TF'를 구성했으며, 산하 금융산업반, 실물경제반, 금융시장반을 운영하고 있다. 금융산업반에서는 민간 금융회사의 중동 사태 관련 자체 지원 실적 점검, 지금 지원 과정에서 필요한 제도적 지원 방안 검토, 금융산업의 리스크 요인을 점검했다.

우선 시중 은행권은 자금난에 직면한 중소·중견기업과 개인사업자를 위해 5조원 규모의 신규 자금을 긴급하게 공급했다. 단순히 자금을 새로 빌려주는 데 그치지 않고 기존 부채에 대한 관리도 병행했다.

분쟁 지역 진출 기업이나 수출입 차질을 빚는 기업들을 위해 약 4조 7000억원 규모의 대출 만기를 연장하고 상환을 유예함으로써 원리금 상환 압박을 덜어주는 '금융 안전판'을 마련했다. 아울러 외화 수수료나 신용장 개설 수수료를 낮춰 기업들의 실질적인 운영 비용 경감에도 나섰다.

◆ 고물가 극복을 위한 '민생 체감형 지원' 확대

고물가 상황에서 서민과 취약계층의 비용 부담을 직접적으로 낮춰주는 정책도 속도를 낸다. 생계형 배달 종사자들의 경제적 부담을 줄이기 위해 전용 보험의 '자기신체사고' 담보 보험료를 20~30%가량 대폭 인하했다. 현재 3개 보험사가 참여 중이며 향후 참여사를 지속적으로 확대할 계획이다.

유가와 교통비 부담을 덜어주기 위한 맞춤형 대책도 포함됐다. 카드업계는 4월과 5월 두 달간 주유 특화 카드의 혜택을 강화하고 K-패스 이용자에 대한 추가 지원을 시행한다. 또한 경기 침체로 어려움을 겪는 화물운송업 차주 약 5만명을 대상으로 할부금융 원금 상환을 최대 3개월까지 유예해주는 등 운송업계의 자금 숨통을 틔우는 데 주력했다.

◆ 선제적 리스크 관리 및 '현미경 모니터링' 강화

금융당국은 현재의 리스크를 감내 가능한 수준으로 평가하면서도 사태 장기화에 대비한 비상대응체계 구축에 만전을 기했다. 금융감독원은 중동 상황 악화 시나리오를 가정한 스트레스테스트를 실시하여 항공·해운 등 유가 민감 업종에 대한 은행권의 관리 상태를 면밀히 점검하고 나섰다.

또한 중소형 보험사의 자본 건전성이나 저축은행 등 제2금융권의 유동성 상황을 실시간으로 감시하며 위기 전이 차단에 총력을 기울였다. 김진홍 금융위 금융산업국장은 "불확실성이 우리 경제의 위기로 번지지 않도록 금융권이 든든한 버팀목 역할을 해야 한다"며 "적기에 지원이 전달될 수 있도록 비상계획 재점검에 만전을 기해달라"고 당부했다.

dedanhi@newspim.com