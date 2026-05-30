[사전투표율] 둘째날 오후 3시 전국 19.77%...2022년보다 2.39%p 높아

AI 핵심 요약beta
- 중앙선거관리위원회가 30일 지방선거 사전투표율이 오후3시 기준 19.77%라고 밝혔다.
- 전체 유권자 4464만9908명 중 약 882만5000명이 사전투표를 마쳐 2022년 지방선거 같은 시각보다 2.39%p 높았다.
- 지역별로 전남이 34.34%로 가장 높고 대구가 15.61%로 가장 낮았으며 사전투표는 오늘까지 이틀간 진행된다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오후 3시 기준 전국 투표율이 19.77%로 집계됐다. 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 같은 시간대 투표율(17.38%)보다 2.39%포인트(p) 높은 수준이다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 선거인 4464만9908명 가운데 882만5000여명이 투표를 마쳤다.
이번 지방선거 오후 3시 기준 투표율은 2022년 제8회 지방선거의 17.38%보다 2.39%p 높지만 2024년 제22대 총선 동시간대 투표율(26.53%)과 2025년 제21대 대선 동시간대 투표율(29.97%)에는 미치지 못했다.
지역별로는 전남이 34.34%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 전북 30.49%, 강원 23.44%, 광주 23.44% 순이었다. 반면 대구는 15.61%로 가장 낮았고 경기 17.39%, 부산 17.91%, 인천 18.01% 등이다. 서울은 19.62%를 기록했다.
어제부터 시작된 사전투표는 오늘까지 이틀간 이뤄진다.
투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.
전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지나 대표전화로 확인할 수 있다.
calebcao@newspim.com