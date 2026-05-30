[6·3 지선] 정원오 측 "오픈 채팅방서 신변 위협 정황 확인…경찰, 캠프 방문"

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측이 29일 오픈채팅방 신변 위협 글 신고로 경찰이 캠프를 방문했다고 밝혔다
- 정 후보 측은 29일 오후 태평파출소로부터 정 후보 신변 위협 관련 신고 사실을 전달받았다고 말했다
- 오픈채팅방 위협 글을 누군가 캡처해 경찰에 신고했고 캠프는 경찰의 방문을 통해 해당 사실을 인지하게 됐다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측이 '오픈 채팅방에서 정 후보의 신변을 위협하는 글이 올라왔다'며 '경찰이 확인차 캠프를 방문했다'고 29일 밝혔다.
정 후보 측은 "29일 오후 캠프 사무실 태평파출소 경찰관들로부터 '정원오 후보 신변 위협 관련해 신고가 됐다'는 사실을 전달받았다"고 말했다.
정 후보 측에 따르면 "이날 한 오픈채팅방에서 정원오 후보 신변 위협 글이 올라왔고, 누군가 캡처해 경찰에 신고했다는 것"이라고 설명했다. 이에 태평파출소는 '정원오 후보의 신변에 문제가 없는지' 확인하기 위해 캠프에 방문했다.
그러면서 정 후보 측은 "정원오 캠프는 태평파출소의 신고 접수에 따른 캠프 방문을 통해 이 사실을 인지하게 됐음을 알려드린다"고 언급했다.
100wins@newspim.com