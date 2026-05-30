삼성물산, 신반포19·25차 품었다…한강변 래미안 벨트 확장

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

래미안 원베일리, 래미안 원펜타스 이어 반포 래미안 타운 브랜드

삼성물산 239표 vs 포스코이앤씨 158표

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = "이겼다! 이겼다!"

30일 서울 서초구 서울교대 종합문화관에서 신반포19·25차 재건축 사업 시공사로 삼성물산의 선정이 확정되자 삼성물산 직원들이 연신 환호성을 질렀다. 총 조합원 438명 중 399명이 투표(직접 참석 369명, 서면 투표 30명)에 참여했으며 이 중 239명이 삼성물산에 찬성표를 던졌다. 포스코이앤씨는 158표를 받았고, 기권은 2표였다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 신반포19·25차 재건축 사업 시공사 선정을 자축하는 삼성물산 임직원 일동 2026.05.30 dosong@newspim.com

삼성물산이 포스코이앤씨의 거센 추격을 뿌리치고 신반포19·25차 재건축 사업을 품에 안았다. 전통의 래미안 브랜드 파워와 탄탄한 재무 건전성을 바탕으로 한 사업 안정성 전략이 조합원들의 두터운 신뢰를 얻은 결과다.

정비업계에 따르면 이날 서울 서초구 서울교대 종합문화관에서 개최된 신반포19·25차 재건축 시공사 선정 총회 투표 결과 삼성물산이 최종 시공사로 낙점됐다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 30일 서울 서초구 서울교대 종합문화관에서 신반포19·25차 재건축 사업 시공사로 삼성물산의 선정이 확정됐다. 사진은 환호하는 임철진 삼성물산 주택영업본부장. 2026.05.30 dosong@newspim.com

이로써 삼성물산은 래미안 원베일리, 래미안 원펜타스 등과 함께 반포 일대에 견고한 래미안 브랜드 타운을 한층 더 확장하게 됐다.

이번 수주전에서 삼성물산은 탄탄한 리스크 관리 역량을 강조했다. 업계 최고 수준인 AA+ 신용등급을 무기로 사업비를 최저금리로 조달해, 경쟁사 대비 총 1620억원 규모의 이자 비용을 근본적으로 낮추겠다는 논리가 조합원의 표심을 움직였다. 이는 조합원 1인당 약 3억6300만원의 추가 부담을 막을 수 있는 실질적인 혜택으로 평가받았다.

삼성물산이 제안한 하이엔드 단지명 '래미안 일루체라'의 압도적인 상품성도 승리에 기여했다. 반포 최고 높이인 180m 규모의 랜드마크 타워 조성을 약속하고, 최상층 커뮤니티 공간을 분리 배치하는 듀얼 스카이 커뮤니티를 도입했다. 특히 인근 단지들의 향후 재건축 환경까지 정밀하게 시뮬레이션해 전체 616가구 중 533가구에서 탁 트인 한강 조망권을 확보할 수 있도록 한 맞춤형 설계가 큰 호응을 얻었다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 신반포19·25차 재건축 사업 시공사 선정을 자축하는 삼성물산 임직원 앞을 지나치는 포스코이앤씨 직원 2026.05.30 dosong@newspim.com

삼성물산의 승리가 확정되자 현장에 있던 임직원들은 서로를 부둥켜안고 환호성을 내지르고, 조합원들에게 "감사하다"고 말하기도 했다.

삼성물산 김상국 주택개발사업부장(부사장)은 "신반포 19∙25차의 미래 가치를 극대화할 수 있는 차별적 제안이 좋은 평가를 받은 것 같다"라며 "조합원에게 약속한대로 반드시 반포 지역을 대표하는 새로운 랜드마크 단지로 보답하겠다"라고 말했다.

dosong@newspim.com