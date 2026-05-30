주한미군사령관 "韓은 中겨냥 '단검'" 발언 두고 "작전 환경 설명한 것" 해명

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지난 22일 美육군 전쟁대학 팟캐스트 발언

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 한국을 중국을 겨눈 '단검'에 비유한 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 작전 환경을 설명하려한 것이라고 해명했다.

브런슨 사령관은 싱가포르에서 열리고 있는 제23차 아시아안보회의에서 '단검 발언이 트럼프 행정부의 공식 입장인지' 묻는 질문에 "학생들에게 우리 자신의 관점 외에 다른 이들의 관점도 이해하고 존중해야 한다는 것을 말하고자 한 것"이라고 30일 설명했다.

30일(현지시간) 싱가포르에서 열리고 있는 제23차 아시아안보회의에 참석한 제이비어 브런슨 사령관이 "한국은 중국을 겨눈 '단검'" 발언에 대해 "작전 환경을 설명하려 한 것"이라고 해명했다. 사진은 지난해 8월 8일 경기 평택 캠프 험프리스 주한미군사령부에서 한국 국방부 기자단과 이야기하고 있는 모습. [사진=주한미군사령부 제공]

원래 이 질문은 피트 헤그세스 미 국방부 장관에게 객석의 중국 교수가 던졌으나, 헤그세스 장관은 객석에 있는 브런슨 사령관에게 대신 답하도록 했다.

브런슨 사령관은 '한반도 동쪽을 위로 놓은 지도'를 언급하며 "지도의 관점을 바꿔야 이 지역 다른 국가들이 우리를 어떻게 바라보는지 고려할 수 있다"고 설명했다.

이어 "과거 프로이센의 한 군사 철학자가 '한국은 일본을 겨냥한 단검'이라고 말한 것을 기억할 것"이라고 했다. 브런슨 사령관이 언급한 인물은 1885년 일본 고문으로 활동한 프로이센 육군 야코프 매켈 소령이다.

이날 브런슨 사령관은 자신의 '단검' 발언이 중국에 대한 적대시 의도가 아니었다고 해명하며, 미중 간 이분법적 사고에서 벗어나 대화가 필요하다는 정치적 견해도 내비쳤다.

앞서 브런슨 사령관은 지난 22일(현지시간) 미 육군 전쟁대학 팟캐스트에 출연해 "중국이 자국 동부 해안에서 밖을 바라볼 때 들어오는 것은 '아시아의 심장에 위치한 단검(dagger)'과 같은 한국"이라며 "자신들의 야망이 남중국해로 뻗어나가는 것을 저지하는 버팀목이자 방패 역할을 하는 일본이 있다"고 발언한 바 있다.

한편 해당 발언이 전해지자 청와대는 내부 회의에서 "사령관이 주권국을 '단검'으로 표현하는 게 맞냐"며 강한 유감의 뜻이 제기됐고, 미국 측에 공식 항의한 것으로 알려졌다.

주한중국대사관도 지난 28일 브런슨 사령관의 발언을 거론하며 "귀하의 발언은 분명히 선을 넘었다"고 반발했다.

calebcao@newspim.com