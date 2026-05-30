[사전투표율] 둘째날 오후 1시 전국 17.50%...2022년보다 2.06%p 높아

AI 핵심 요약beta
- 중앙선거관리위원회가 30일 사전투표율 17.50%를 집계했다
- 전체 선거인 4464만여명 중 781만여명이 투표했다
- 전남이 31.10%로 최고, 대구가 13.79%로 최저를 기록했다
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전남 31.1% 최고, 대구 13.7% 최저
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오후 기준 전국 투표율이 17.50%로 집계됐다. 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 같은 시간대 투표율(15.44%)보다 2.06%포인트(p) 높은 수준이다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 선거인 4464만9908명 가운데 781만2780명이 투표를 마쳤다.
이번 지방선거 오후 1시 기준 투표율은 2022년 제8회 지방선거의 15.44%보다 2.06%p 높지만 2024년 제22대 총선 동시간대 투표율(23.41%)과 2025년 제21대 대선 동시간대 투표율(27.17%)에는 미치지 못했다.
지역별로는 전남이 31.10%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 전북 27.54%, 강원 21.00%, 광주 20.88% 순이었다. 반면 대구는 13.79%로 가장 낮았고 경기 15.26%, 인천 15.84%, 부산 15.88% 등이다. 서울은 17.21%를 기록했다.
어제부터 시작된 사전투표는 오늘까지 이틀간 이뤄진다.
투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.
전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지나 대표전화로 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com