美국방 "韓국방비 증액은 위협 환경 냉철한 이해, 실용주의 리더십 찬사"

AI 핵심 요약beta
- 헤그세스 미 국방장관이 30일 한국의 국방비 인상과 실용적 리더십을 찬사했다
- 그는 부유한 국가 방위를 미국이 보조하던 시대는 끝났다고 말하며 동맹에 더 큰 방위비 부담을 요구했다
- 한국의 국방비 3.5% 인상 결정을 책임 분담의 모범이자 위협 환경에 대한 냉철한 이해로 평가했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 싱가포르에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라 대화)에 참석한 피트 헤그세스 국방장관이 30일(현지시간) 한국의 국방비 인상 정책을 거론하며 "한국 정부의 실용주의와 리더십에 찬사를 보낸다"고 밝혔다.
로이터통신에 따르면 헤그세스 장관은 이날 발언에서 "미국이 부유한 국가들의 방위를 보조하던 시대는 끝났다"고 말하며 동맹국과 파트너가 더 많은 방위비를 지출할 것을 요구했다.
그러면서 "책임 분담(burden sharing)이 어떤 모습인지 보고 싶다면 대한민국을 보라"고 말했다.
헤그세스 장관은 "한국은 전쟁을 학문적 연습처럼 취급할 여유가 없기 때문에 자체 방위에 지속해서 투자해 왔다"며 "그들은 최전선에 살고 있으며 그렇기에 진짜 전투력을 구축한다"고 설명했다.
또 "이재명 대통령의 국방비를 새로운 글로벌 기준인 3.5%로 인상하고 재래식 방위에 대해 더 큰 책임을 지기로 한 결정은 위협 환경에 대한 냉철한 이해를 그대로 반영한다"며 "우리는 서울(한국 정부)이 보여준 실용주의와 리더십에 박수를 보낸다"고 밝혔다.
calebcao@newspim.com