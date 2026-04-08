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2026.04.08 (수)
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공공기관 차량 2부제 '원활'...관리인 없는 공영주차장 5부제 '혼선'

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  • 정부가 8일부터 공공기관 승용차 2부제를 시행했으며 차량출입기와 경비 인력으로 대체로 원활하게 운영했다.
  • 일부 직원들은 2부제 방식을 혼동해 홀수번호 차량으로 출근했다가 돌아갔으나 큰 소란은 없었다.
  • 공영주차장 5부제에서는 위반 차량이 주차되는 등 혼선이 빚어졌고 관리인들은 강제할 지침이 없다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공공기관, 차량 2부제 시행...8일, 짝수 차량만 주차 가능
일부 직원 2부제 시행 방식 착각해 되돌아가
공영주차장 일부 공간 한산...시민 불편 호소

[서울=뉴스핌] 박우진·나병주 기자 유재선 인턴기자 = "홀수 차량은 들어올 수 없습니다" "8일이라 되는 줄 알았는데..."

공공기관 차량 2부제가 시행되는 첫날인 8일, 정부청사와 경찰청 등 공공기관에서는 앞서 5부제가 시행되고 있던 상황이어서 대체로 원활하게 2부제가 이뤄졌다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 서울청사 관리소 관계자들이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사 입구에서 자원안보위기 극복을 위한 공공기관 승용차 2부제 캠페인을 하고 있다. 공공부문은 선도적으로 에너지 절약을 실천하기 위해 8일부터 전기차와 수소차를 제외한 승용차 2부제를 의무적으로 시행한다. 이번에 시행하는 2부제는 홀수일에는 차 번호 끝자리가 홀수인 차, 짝수일에는 차 번호 끝자리가 짝수인 차만 운행할 수 있는 방식이다. 또한 공공기관이 운영하는 공영주차장에는 승용차 5부제를 시행한다. 2026.04.08 gdlee@newspim.com

반면 일부 직원들은 2부제 시행 방식을 착각해 홀수번호로 된 차량을 몰고 왔다가 돌아가기도 했다. 5부제가 시행되는 공영주차장에서는 5부제 적용을 받는 차량이 주차되는 등 일부 혼선도 빚어졌다. 

◆ 공공기관 2부제, 큰 잡음 없이 원활히 시행

2부제가 시행되는 경찰청과 정부청사 등에는 출입구에 설치된 차량출입기가 출입 여부를 판단해 차량 확인에 큰 어려움은 없었다.

오전 6시 30분쯤 서울 서대문구 경찰청에는 주차장 앞 출입차단기에서 차량 통제가 이뤄졌다. 출입구에 청사 방호원들이 2인 1조로 1시간마다 교대로 차량 통행을 살폈다. 방호원들은 번호판이 홀수인 차량 출입을 막았다. 2부제 적용을 받지 않는 운전자에게서 비표를 확인하고 통과시켰다.

정부서울청사 본관도 비슷한 모습이었다. 본관 입구에는 공공기관 2부제 시행을 알리는 입간판이 있었고, 주차장 차량 통제기 옆에는 경비 인력과 경찰 인력이 1명씩 서서 출입하는 차량을 확인했다.

오전 8시 10분쯤부터 서울청사 관리소 직원들이 본관 입구에서 공공2부제를 독려하는 피켓을 들고 운전자에게 2부제 참여를 독려했다.

비슷한 시간 과천 정부청사도 상황은 마찬가지였다. 입구에서 경비 인력 2명이 차량 출입을 관리했다. 주차장에는 끝자리가 홀수인 차량이 있었으나 2부제 적용 예외 차량을 뜻하는 비표가 부착돼 있었다.

2부제 시행으로 청사 내부로 들어오는 차량은 평상시보다 많이 줄었다. 경찰청 한 청사방호원은 "오전 6시 반에서 7시 반 사이에 출근 차량이 많이 오는데 오늘은 10분 넘게 한 대도 차량이 안들어올 정도로 한산하다"고 말했다.

대체로 공공기관 직원들은 앞서 5부제가 시행되고 있어서 2부제에 따른 혼선은 덜한 편이었다. 과천청사 관리 직원은 "대체로 직원들 불만은 없는 편이고 오히려 아침 출근길에 덜 막혀서 좋다는 분위기"라며 "5부제 시행 때도 출근 차량으로 줄을 늘어섰는데 오늘은 여유롭다"고 전했다.

그럼에도 일부 직원들은 2부제 방식을 혼동해 번호판이 홀수인 차량을 타고 왔다가 출입을 제지당하기도 했다. 대부분 2부제 시행 방식을 정확히 알지 못하거나 날짜를 헷갈렸다면서 경비 직원 지시에 따라 회차해 큰 소란은 없었다.

5부제는 차량 번호가 정해진 요일별 끝자리에 해당되면 차량 운행이 제한되지만 2부제에서는 차량 끝자리가 해당 날짜에 짝수 또는 홀수와 맞으면 차량 운행이 된다.

예를 들어 이날 기준으로 5부제에서는 차량 끝번호가 3, 8인 차량만 통행이 금지됐으나 2부제에서는 차량 번호가 짝수이어야 통행이 허용된다.

◆ 5부제 시행된 공영주차장...위반 사례 속출

5부제가 시행되는 공영주차장에서는 5부제 적용 차량이 주차되는 등 모습도 보였다. 무인으로 운영되는 공영주차장에는 관리 인원도 없다보니 버젓이 차량이 주차된 것. 관리인이 있는 공영주차장에도 5부제 적용 차량이 일부 주차돼 있었다.

주차장 측은 5부제 적용 사실은 공지받았으나 5부제 적용 차량을 주차하지 못하도록 강제할 수 있는 수단이 없다고 했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정부가 자원안보위기경보를 '주의'에서 '경계'로 격상함에 따라 오는 8일부터 공공기관 차량 운행을 2부제(홀짝제)로 강화하고, 공공기관이 운영하는 공영주차장에는 5부제(요일제)를 시행한다. 사진은 2일 오후 서울 마포구의 한 공영주차장의 모습. 2026.04.02 ryuchan0925@newspim.com

한 주차장 관리인은 "5부제 시행 공지는 받았지만 고객이 주차를 하더라도 우리가 할 수 있는 게 없다"며 "관리인이 강제할 수 있는 지침이 내려오지 않아서 현재로서는 5부제 안내하는게 최선이다. 이를 강제했다가는 민원이나 신고가 들어올까 무섭다"고 말했다.

광화문 인근 공영주차장은 5부제 시행에 영향으로 평소보다 한산한 모습을 보였다. 지상과 지하 1~3층은 빽빽했으나 아래로 내려갈수록 주차공간이 남았다.

주차장 층마다 5부제 시행 안내문이 부착돼 있었으나 차량 끝번호가 3, 8로 끝나는 차량이 일부 보였다. 출입구에서 통제가 이뤄지고 있어 이들 차량은 대부분 전날 주차된 차량으로 보인다.

주차장에는 60여대 차량이 들어왔고, 10대 차량은 5부제 대상이어서 회차 안내했다. 5부제 관련 민원도 접수돼 시설공단 측에서 집계하고 있다.

서울시설공단 관계자는 "5부제 차량은 차단기로 막고, 운전자들에게 안내하고 있으며 적용 예외차량은 현장에서 2중, 3중으로 확인하고 있다"며 "시민들께서 대체로 협조해 주고 있으며 정기권 쓰는 분들도 하루 손해보는 부분에 큰 불만은 없으시다"고 말했다.

시민들은 공영주차장 5부제에 불편을 호소하기도 했다. 수원에서 출퇴근하는 한 40대 직장인은 "대중교통으로 오려면 3번 갈아타야 해서 차타고 다니는데 5부제를 하면 차를 못타게 돼 불편하다"고 말했다.

정부는 이날부터 공공기관에서는 차량 2부제를 시행하는 것과 동시에 전국 공공주차장 3만여곳에 대해서는 승용차 5부제를 시행한다고 밝혔다. 장애인, 임산부, 유아 동승 차량은 5부제 적용이 제외된다. 

krawjp@newspim.com

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SK 73년 역사 속 최고의 승부수는? [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 재계 2위 SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새긴다. 중동 전쟁 후폭풍에 대내외 경제 여건이 악화된 가운데, 차분히 기념식을 챙기며 SK그룹 특유의 SKMS(SK Management System) 정신을 강조한다. 8일 재계에 따르면, SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 창업회장과 선대회장을 기리는 '메모리얼 데이'를 비공개로 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장) 등 SK 오너 일가와 일부 경영진이 참석할 것으로 알려졌다. 행사가 열리는 선혜원은 최종건 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK그룹은 해마다 창립 기념일에 선혜원에서 비공개 행사를 통해 그룹의 정체성과 경영 방향을 점검해 왔다. ◆ 1953년 4월 8일 창업주 최종건 회장이 세운 선경직물이 그룹 모태 SK그룹은 한국전쟁 직후인 1953년 4월 8일, 창업주인 최종건 회장이 설립한 선경직물(현 SK네트웍스)이 모태다. 선경직물은 나일론을 만들며 본격적인 섬유기업으로 빠르게 성장, SK그룹의 초석을 쌓았다. 1973년 동생 최종현 선대회장은 SK(당시 선경)를 세계 일류의 에너지·화학 회사로 키우기 위해 발 벗고 뛰었다. 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션)를 인수하고 해외 유전 개발에 나섰다. 서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB] 현 최태원 회장의 부친인 최종현 회장은 정유화학에서 멈추지 않고 통신에 눈을 돌렸다. 1992년 노태우 정부 때 제2이동통신사업자로 선정됐지만 특혜 시비로 1주일만에 사업권을 자진 반납해야 했다. 이후 1994년 민영화되며 매물로 나온 한국이동통신(현 SK텔레콤)경쟁 입찰에 참여해 경영권을 확보했다. 현재 SK그룹의 핵심으로 꼽히는 반도체 사업 역시 최종현 회장이 1978년 선경반도체가 출발점이다. 다만 당시엔 전 세계를 강타한 2차 오일쇼크로 꿈을 접어야 했다. 최종현 회장의 의지는 2011년 최태원 회장이 하이닉스를 인수하면서 실현됐다. 최태원 회장은 2012년 SK하이닉스 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 언급하기도 했다. 아버지인 최종현 회장의 경영철학은 1998년, 38세의 나이에 SK그룹을 이어받은 최태원 회장이 이어가고 있다. ◆ 최태원 회장, 2012년 하이닉스반도체 인수 '신의 한수' SK그룹은 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션) 인수를 시작으로 적극적 인수합병(M&A)을 통해 재계 2위 그룹으로 성장했다. 특히 반도체 불황이던 지난 2012년 하이닉스 인수를 통해 그룹 체질을 바꿨다. 현재는 지주회사인 ㈜SK를 중심으로 에너지, 정보통신, 반도체, 배터리, 바이오 등을 주력 사업으로 하고 있다. 그 동안 세 차례 대형 인수합병(M&A)을 통해 삼성에 이은 재계 2위 그룹으로 성장했다는 것이 재계의 일반적 평가다. 특히 최태원 회장이 주도한 지난 2012년의 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수는 '신의 한수'로 꼽힌다. 당시만 해도 반도체 업황이 좋지 않았고, 통신과 정유 등 기존 사업과의 시너지 효과가 불분명 하다는 이유로 부정적인 여론이 많았다. 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌 DB] 그러나 최태원 회장은 "(당시 반도체업계 3위 일본 엘피다 파산으로) 반도체 시장 경쟁자가 줄었고 반도체 산업 특성상 신규 진입자가 뛰어들 가능성은 사실상 없다. 게다가 하이닉스가 지금은 실적이 나쁘지만 경쟁력은 여전히 뛰어나다"며 3조원을 들여 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하고 있다. 올해 초 최태원 회장은 신년사에서 "AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자"라며 '승풍파랑'(乘風破浪)의 도전을 강조했다.  재계 한 관계자는 "SK그룹은 AI의 핵심인 반도체(SK하이닉스)와 통신(SK텔레콤), 에너지 인프라(SK이노베이션)까지 'AI 밸류체인'을 두루 갖춘 대기업으로 세계적으로도 손꼽힌다"라고 말했다. tack@newspim.com 2026-04-08 10:27
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"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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