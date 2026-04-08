공공기관 차량 2부제 '원활'...관리인 없는 공영주차장 5부제 '혼선'

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공공기관, 차량 2부제 시행...8일, 짝수 차량만 주차 가능

일부 직원 2부제 시행 방식 착각해 되돌아가

공영주차장 일부 공간 한산...시민 불편 호소

[서울=뉴스핌] 박우진·나병주 기자 유재선 인턴기자 = "홀수 차량은 들어올 수 없습니다" "8일이라 되는 줄 알았는데..."

공공기관 차량 2부제가 시행되는 첫날인 8일, 정부청사와 경찰청 등 공공기관에서는 앞서 5부제가 시행되고 있던 상황이어서 대체로 원활하게 2부제가 이뤄졌다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 서울청사 관리소 관계자들이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사 입구에서 자원안보위기 극복을 위한 공공기관 승용차 2부제 캠페인을 하고 있다. 공공부문은 선도적으로 에너지 절약을 실천하기 위해 8일부터 전기차와 수소차를 제외한 승용차 2부제를 의무적으로 시행한다. 이번에 시행하는 2부제는 홀수일에는 차 번호 끝자리가 홀수인 차, 짝수일에는 차 번호 끝자리가 짝수인 차만 운행할 수 있는 방식이다. 또한 공공기관이 운영하는 공영주차장에는 승용차 5부제를 시행한다. 2026.04.08 gdlee@newspim.com

반면 일부 직원들은 2부제 시행 방식을 착각해 홀수번호로 된 차량을 몰고 왔다가 돌아가기도 했다. 5부제가 시행되는 공영주차장에서는 5부제 적용을 받는 차량이 주차되는 등 일부 혼선도 빚어졌다.

◆ 공공기관 2부제, 큰 잡음 없이 원활히 시행

2부제가 시행되는 경찰청과 정부청사 등에는 출입구에 설치된 차량출입기가 출입 여부를 판단해 차량 확인에 큰 어려움은 없었다.

오전 6시 30분쯤 서울 서대문구 경찰청에는 주차장 앞 출입차단기에서 차량 통제가 이뤄졌다. 출입구에 청사 방호원들이 2인 1조로 1시간마다 교대로 차량 통행을 살폈다. 방호원들은 번호판이 홀수인 차량 출입을 막았다. 2부제 적용을 받지 않는 운전자에게서 비표를 확인하고 통과시켰다.

정부서울청사 본관도 비슷한 모습이었다. 본관 입구에는 공공기관 2부제 시행을 알리는 입간판이 있었고, 주차장 차량 통제기 옆에는 경비 인력과 경찰 인력이 1명씩 서서 출입하는 차량을 확인했다.

오전 8시 10분쯤부터 서울청사 관리소 직원들이 본관 입구에서 공공2부제를 독려하는 피켓을 들고 운전자에게 2부제 참여를 독려했다.

비슷한 시간 과천 정부청사도 상황은 마찬가지였다. 입구에서 경비 인력 2명이 차량 출입을 관리했다. 주차장에는 끝자리가 홀수인 차량이 있었으나 2부제 적용 예외 차량을 뜻하는 비표가 부착돼 있었다.

2부제 시행으로 청사 내부로 들어오는 차량은 평상시보다 많이 줄었다. 경찰청 한 청사방호원은 "오전 6시 반에서 7시 반 사이에 출근 차량이 많이 오는데 오늘은 10분 넘게 한 대도 차량이 안들어올 정도로 한산하다"고 말했다.

대체로 공공기관 직원들은 앞서 5부제가 시행되고 있어서 2부제에 따른 혼선은 덜한 편이었다. 과천청사 관리 직원은 "대체로 직원들 불만은 없는 편이고 오히려 아침 출근길에 덜 막혀서 좋다는 분위기"라며 "5부제 시행 때도 출근 차량으로 줄을 늘어섰는데 오늘은 여유롭다"고 전했다.

그럼에도 일부 직원들은 2부제 방식을 혼동해 번호판이 홀수인 차량을 타고 왔다가 출입을 제지당하기도 했다. 대부분 2부제 시행 방식을 정확히 알지 못하거나 날짜를 헷갈렸다면서 경비 직원 지시에 따라 회차해 큰 소란은 없었다.

5부제는 차량 번호가 정해진 요일별 끝자리에 해당되면 차량 운행이 제한되지만 2부제에서는 차량 끝자리가 해당 날짜에 짝수 또는 홀수와 맞으면 차량 운행이 된다.

예를 들어 이날 기준으로 5부제에서는 차량 끝번호가 3, 8인 차량만 통행이 금지됐으나 2부제에서는 차량 번호가 짝수이어야 통행이 허용된다.

◆ 5부제 시행된 공영주차장...위반 사례 속출

5부제가 시행되는 공영주차장에서는 5부제 적용 차량이 주차되는 등 모습도 보였다. 무인으로 운영되는 공영주차장에는 관리 인원도 없다보니 버젓이 차량이 주차된 것. 관리인이 있는 공영주차장에도 5부제 적용 차량이 일부 주차돼 있었다.

주차장 측은 5부제 적용 사실은 공지받았으나 5부제 적용 차량을 주차하지 못하도록 강제할 수 있는 수단이 없다고 했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정부가 자원안보위기경보를 '주의'에서 '경계'로 격상함에 따라 오는 8일부터 공공기관 차량 운행을 2부제(홀짝제)로 강화하고, 공공기관이 운영하는 공영주차장에는 5부제(요일제)를 시행한다. 사진은 2일 오후 서울 마포구의 한 공영주차장의 모습. 2026.04.02 ryuchan0925@newspim.com

한 주차장 관리인은 "5부제 시행 공지는 받았지만 고객이 주차를 하더라도 우리가 할 수 있는 게 없다"며 "관리인이 강제할 수 있는 지침이 내려오지 않아서 현재로서는 5부제 안내하는게 최선이다. 이를 강제했다가는 민원이나 신고가 들어올까 무섭다"고 말했다.

광화문 인근 공영주차장은 5부제 시행에 영향으로 평소보다 한산한 모습을 보였다. 지상과 지하 1~3층은 빽빽했으나 아래로 내려갈수록 주차공간이 남았다.

주차장 층마다 5부제 시행 안내문이 부착돼 있었으나 차량 끝번호가 3, 8로 끝나는 차량이 일부 보였다. 출입구에서 통제가 이뤄지고 있어 이들 차량은 대부분 전날 주차된 차량으로 보인다.

주차장에는 60여대 차량이 들어왔고, 10대 차량은 5부제 대상이어서 회차 안내했다. 5부제 관련 민원도 접수돼 시설공단 측에서 집계하고 있다.

서울시설공단 관계자는 "5부제 차량은 차단기로 막고, 운전자들에게 안내하고 있으며 적용 예외차량은 현장에서 2중, 3중으로 확인하고 있다"며 "시민들께서 대체로 협조해 주고 있으며 정기권 쓰는 분들도 하루 손해보는 부분에 큰 불만은 없으시다"고 말했다.

시민들은 공영주차장 5부제에 불편을 호소하기도 했다. 수원에서 출퇴근하는 한 40대 직장인은 "대중교통으로 오려면 3번 갈아타야 해서 차타고 다니는데 5부제를 하면 차를 못타게 돼 불편하다"고 말했다.

정부는 이날부터 공공기관에서는 차량 2부제를 시행하는 것과 동시에 전국 공공주차장 3만여곳에 대해서는 승용차 5부제를 시행한다고 밝혔다. 장애인, 임산부, 유아 동승 차량은 5부제 적용이 제외된다.

krawjp@newspim.com