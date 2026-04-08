평택도시공사, 공영주차장 승용차 5부제 시행…에너지 절감 동참

AI 핵심 요약beta
- 평택도시공사가 8일부터 공영주차장에서 승용차 5부제를 시행했다.
- 중동 전쟁 장기화로 원유 자원안보 위기 경보가 격상돼 에너지 절감을 위해 동참했다.
- 번호 끝자리별 요일 주차 제한하며 주말과 일부 주차장은 제외했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택도시공사가 8일부터 공영주차장에서 승용차 5부제(요일제)를 시행한다.
공사에 따르면 이번 5부제는 중동 전쟁 장기화로 에너지 시장 불안정성이 지속되면서 지난 2일 '경계' 단계로 격상된 원유 자원안보 위기 경보에 동참하기 위해 마련됐다.
이에 따라 차량 번호 끝자리에 따라 특정 요일 이용이 제한되며, 정부 지침에 따라 1·6번은 월요일, 2·7번은 화요일, 3·8번은 수요일, 4·9번은 목요일, 5·0번은 금요일에 주차가 제한된다.
하지만 주말과 공휴일은 주차가 가능하며, 시행 초기에는 현장 안내와 홍보로 시민 참여를 유도하기로 했다.
특히 반복 위반 차량을 대상으로 이용 제한 등의 조치가 취해지며, 전통시장·관광지 주차장, 기존 월 주차 정기권 보유자(만료 시까지), 무료 공영주차장 등은 제외된다.
공사 관계자는 "국가 자원안보 위기 경보 격상에 따른 에너지 절감 조치"라며 "시민들의 이해와 협조를 부탁한다"고 전했다.
세부 사항은 평택도시공사 공영주차장 홈페이지와 현장 안내문으로 확인이 가능하다.
krg0404@newspim.com