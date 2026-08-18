디밀, K뷰티 브랜드 북미 진출 위한 크리에이터 매칭 체계 운영

AI 핵심 요약beta
- 디밀은 18일 크리에이터 매칭 체계를 운영한다고 밝혔다.
- 북미 진출용으로 국내외 1200명 네트워크를 연결했다.
- 틱톡·인스타 협업부터 상품화까지 단계별 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 뷰티 크리에이터 IP 솔루션 기업 ㈜디퍼런트밀리언즈(디밀)가 크리에이터 네트워크를 K뷰티 브랜드의 북미 진출 경로로 연결하는 매칭 체계를 운영한다고 18일 밝혔다. 이 체계는 국내외 크리에이터 풀을 브랜드 진출 전략과 연결하는 구조다.
디밀이 운영하는 크리에이터 네트워크는 1,200여 명, 국내 950여 명 규모다. 브랜드의 진출 목표에 맞춰 적합한 크리에이터를 선별하고 캠페인 실행까지 연결하는 방식으로 운영된다. 네트워크는 비드콘 2026 참가를 통해 확보했으며, 당시 부스 방문객은 2만 1천여 명, 큐레이션된 K뷰티 브랜드는 30여 개였다.
디밀의 솔루션은 브랜드 진출을 단계별로 연결하는 파이프라인 형태다. 첫 단계로 틱톡·인스타그램·유튜브 콘텐츠 협업을 통해 브랜드 인지를 만들고, 틱톡 매스 바이럴 시딩으로 노출 규모를 키운다. 이어 온·오프라인 캠페인으로 브랜드 이용을 확장하고, 콜라보 상품 개발로 크리에이터 IP를 제품화하는 흐름이다. 브랜드는 필요한 단계를 선택해 조합할 수 있다.
디밀은 비드콘 2026 현장에서 실제 K뷰티 브랜드 캠페인을 운영하며 이 매칭 체계를 점검했다. 현지 크리에이터와 함께 콘텐츠를 제작하고 선보이는 과정을 거치며, 매칭부터 실행까지의 흐름을 확인했다.
디밀 이헌주 대표는 "북미 시장 진출에서 가장 큰 과제는 현지 소비자의 언어로 브랜드를 전달할 수 있는 크리에이터와의 연결"이라며 "비드콘 2026을 통해 확보한 크리에이터 네트워크와 현장에서 검증한 캠페인 실행 역량을 바탕으로, K뷰티 브랜드가 북미 시장에 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com