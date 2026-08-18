듀켐바이오, 상반기 매출 209억·영업익 32억

AI 핵심 요약beta
- 듀켐바이오는 18일 상반기 매출 209억원, 영업익 32억원을 냈다.
- 알츠하이머·파킨슨·전립선암 진단제가 매출 증가를 이끌었다.
- 하반기 확대와 CDMO 투자로 연매출 최대를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 듀켐바이오는 올해 상반기 매출 209억원, 영업이익 32억원을 기록했다고 18일 밝혔다.
매출은 전년 동기 대비 16.3%, 영업이익은 24.6% 증가했다.
상반기 매출 증가는 방사성의약품 진단제 3종이 이끌었다. 알츠하이머 진단제 '뉴라체크'와 '비자밀'의 합산 매출은 45억원으로 전년 동기 대비 38.2% 늘었고, 파킨슨병 진단제 '18F-FP-CIT'는 23억원으로 20.8% 증가했다. 전립선암 진단제를 포함한 3종 매출은 76억원으로 45.8% 늘었으며, 전체 매출에서 차지하는 비중은 28.9%에서 36.2%로 확대됐다. 상반기 매출 증가분의 81%가 이들 제품에서 나왔다. 기존 주력 품목인 암 진단제 FDG 매출은 108억원이다.
올해 2분기 매출은 112억원으로 전년 동기 대비 17.8% 증가해 지난해 4분기 107억원을 넘어섰다. 영업이익률은 1분기 13.4%에서 2분기 17.2%로 높아졌다.
분기 매출은 지난해 85억원, 95억원, 99억원, 107억원으로 매 분기 늘었고 올해도 두 분기 연속 증가했다. 영업이익은 지난해 상반기 26억원에서 하반기 49억원으로 늘었다.
올 2분기 영업이익 증가율은 2.3%로 매출 증가율을 밑돌았다. 듀켐바이오는 전년 동기 일회성 고마진 매출에 따른 기저효과와 대손상각비, 경상연구개발비 등 판매관리비 증가를 원인으로 제시했다.
지난해 12월 출시한 전립선암 진단제 '프로스타시크'는 올 2분기 매출이 전 분기 대비 61% 증가했다. 지난해 11월 급여 평가를 통과했고, 지난 4일에는 영남·전라 지역 공급망을 갖춰 양전자방출단층촬영(PET-CT) 장비를 운용하는 상급종합병원으로 공급 범위를 넓혔다. 미국 식품의약국(FDA)은 지난 7월 노바티스의 전립선특이막항원(PSMA) 표적 치료제 '플루빅토'의 적응증을 전이성 호르몬 반응성 전립선암까지 확대했다. 해당 치료에는 PSMA 표적 양전자방출단층촬영 진단이 선행된다.
파킨슨병 진단제 18F-FP-CIT와 연계된 인공지능(AI) 기반 조기 진단 영상 생성 기술은 지난 5월 미국 특허 등록을 마쳤다. 지난 7월에는 주원료의 FDA 원료의약품 등록(DMF)을 완료했다.
듀켐바이오는 연내 부지 선정을 마치고 연구개발센터와 방사성의약품 위탁개발생산(CDMO) 시설 구축에 최대 500억원을 투자해 2028년 인허가, 2030년 상업 생산에 들어간다는 계획이다.
김상우 듀켐바이오 대표이사는 "주력 암 진단제 FDG가 받치는 가운데 알츠하이머, 파킨슨병, 전립선암 진단제까지 성장 엔진으로 자리 잡았다"며 "분기마다 매출이 늘고 있고 지난해에도 하반기 매출이 상반기보다 컸다. 이 흐름이라면 올해 연간 기준 사상 최대 매출 달성이 가능할 것으로 본다"고 말했다.
이어 "전립선암 진단제 프로스타시크는 급여 적용과 공급망 확대가 맞물려 출시 첫해부터 매출이 늘고 있다"며 "PET-CT를 운용하는 전국 의료기관으로 공급망을 넓혀 진단 수요에 대응하겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com