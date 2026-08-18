LG전자, 양재에 1만㎡ '로봇 데이터팩토리'…연내 본격 가동

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로봇 수백대 투입해 연말까지 10만시간 규모 학습 데이터 확보

수십년 제조·물류 노하우에 엔비디아 피지컬 AI 기술 결합

휴머노이드 RFM 고도화…'원 LG'로 로보틱스 사업 역량 결집

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 엔비디아와 손잡고 미래 전략사업인 로보틱스 사업화에 속도를 낸다.

수십 년간 제조 현장에서 축적한 데이터와 엔비디아의 피지컬 인공지능(AI) 기술을 결합해 휴머노이드 로봇의 두뇌를 고도화하고, 부품부터 완제품·데이터까지 아우르는 '로보틱스 토탈 솔루션 프로바이더'로 도약한다는 구상이다.

LG전자는 18일 서울 서초구에 구축 중인 LG 데이터팩토리에서 엔비디아 핵심 관계자들과 로보틱스 협업 방향을 점검하고 사업화 방안을 논의했다고 밝혔다.

매디슨 황 엔비디아 수석이사를 비롯한 엔비디아 핵심 관계자들이 18일 서울 서초구에 구축 중인 LG 데이터팩토리를 방문했다. 사진은 LG전자 클로이드가 매디슨 황 수석이사에게 꽃다발을 전달하며 환영하는 모습 [사진=LG전자]

류재철 LG전자 최고경영자(CEO)를 비롯해 현신균 LG CNS CEO, 정수헌 LG사이언스파크 대표 등 그룹 주요 경영진도 참석했다. 엔비디아에서는 젠슨 황의 장녀인 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사와 정소영 엔비디아코리아 대표가 참석했다.

이번 회동은 LG와 엔비디아가 지난 13일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라 엔비디아 본사에서 미래 전략사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 지 닷새 만이다. 양사가 협력 선언에 그치지 않고 실제 로봇 학습 현장에서 사업화 방안을 구체화하기 시작했다는 의미다.

◆ 양재 1만㎡에 로봇 수백대…연내 10만시간 데이터 확보

핵심 거점은 옛 양재R&D캠퍼스에 들어서는 데이터팩토리다. 지하 1층부터 지상 3층까지 4개 층, 연면적 1만㎡ 규모로 조성되며 연내 본격 가동이 목표다. LG전자는 자체 제작한 가정용 로봇 'LG 클로이드(CLOiD)'를 투입해 실제 작업 데이터를 생성·수집하고 있다.

클로이드는 가정 환경을 재현한 공간에서 청소 작업을 수행하고 미국 테네시 세탁기 공장을 모사한 제조환경에서는 부품 운반·적재·조립 등을 학습한다. LG CNS의 물류 자동화 솔루션과 LG이노텍의 로봇 손 학습 공간에도 로봇이 투입된다.

LG전자는 연내 양재 데이터팩토리에 투입하는 로봇을 수백 대 규모로 확대할 계획이다. 올해 말까지 직접 수집한 데이터와 증폭·합성한 가상 데이터를 합쳐 총 10만 시간 규모의 학습용 데이터를 확보할 것으로 예상하고 있다. 시간으로 환산하면 약 12년치에 해당한다.

매디슨 황 엔비디아 수석이사를 비롯한 엔비디아 핵심 관계자들이 18일 서울 서초구에 구축 중인 LG 데이터팩토리를 방문했다. 사진은 매디슨 황 수석이사가 LG전자 클로이드에 'AMAZNIG LG'(사진 좌측 하단) 싸인을 남기는 모습 [사진=LG전자]

◆ LG 제조 노하우에 엔비디아 AI 결합…'로봇 두뇌' 고도화

이 과정에서 확보한 실제 데이터에는 엔비디아의 피지컬 AI 기술이 결합된다. 엔비디아 옴니버스 라이브러리와 코스모스 오픈월드 모델, 아이작 오픈 로보틱스 개발 플랫폼 등을 활용해 데이터를 증강·합성하고 이를 다시 로봇 학습에 투입하는 구조다.

LG전자는 이 같은 '데이터 선순환체계(Flywheel)'를 피지컬 AI 시대의 핵심 경쟁력으로 보고 있다.

특히 수십 년간 가전과 제조·물류 사업을 운영하며 축적한 숙련공의 작업 노하우를 데이터화할 수 있다는 점을 차별화 요소로 꼽는다. 제조 현장의 실제 데이터를 엔비디아의 시뮬레이션·AI 기술로 대량 확장해 로봇 학습 속도와 정확도를 동시에 높이겠다는 전략이다.

데이터 확보 규모도 빠르게 늘린다. LG전자는 연내 양재 데이터팩토리에 투입하는 로봇을 수백 대 규모로 확대할 계획이다.

올해 말까지 직접 수집한 데이터와 증폭·합성한 가상 데이터를 합쳐 총 10만 시간 규모의 학습용 데이터를 확보할 것으로 예상하고 있다. 시간으로 환산하면 약 12년치에 해당한다.

확보한 데이터는 휴머노이드 로봇의 성능을 좌우하는 로봇 파운데이션 모델(RFM·Robot Foundation Model) 고도화에 활용된다.

다양한 환경과 작업에 대응할 수 있는 범용 로봇을 개발하려면 실제 환경에서 축적한 대규모 고품질 데이터와 반복적인 학습·검증 과정이 필수적이라는 판단이다.

매디슨 황 엔비디아 수석이사를 비롯한 엔비디아 핵심 관계자들이 18일 서울 서초구에 구축 중인 LG 데이터팩토리를 방문했다. 사진은 클로이드가 세탁기 제조 공정에서 데이터를 학습하고 있다. [사진=LG전자]

◆ 부품부터 AI·데이터까지…'원 LG'로 로봇 사업화

LG전자는 올해를 로보틱스 사업 도약의 원년으로 삼고 조직도 재정비했다. 지난달 CEO 직속으로 전사 로봇 사업을 총괄하는 '로보틱스사업센터'를 신설해 기술 개발부터 사업화까지 일관된 추진체계를 마련했다.

기존 산업·상업용 로봇에서 가정용 로봇으로 제품군을 확대하는 동시에 액추에이터 등 핵심 로봇 부품 사업도 강화하고 있다.

여기에 데이터팩토리를 통한 학습·운영 데이터 역량까지 확보해 핵심 부품과 로봇 하드웨어, AI·데이터를 묶어 제공하는 사업 구조를 구축한다는 계획이다.

LG그룹 계열사 간 '원 LG(One LG)' 전략도 본격화한다. LG전자가 로봇과 핵심 부품을 맡고 LG CNS의 물류 자동화 역량, LG이노텍의 센싱·부품 기술 등을 결합한 뒤 엔비디아의 피지컬 AI 플랫폼을 접목하는 방식이다.

류재철 LG전자 CEO는 "그룹 내 핵심 역량을 결집하는 '원 LG' 기반의 시너지와 글로벌 파트너사와의 전략적 협업을 통해 피지컬 AI 경쟁력을 확보하고 로보틱스 토탈 솔루션 프로바이더로 거듭날 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com