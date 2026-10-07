[2026 국감] 강신철 "MDL 이남 북한군 지뢰 수개소…유엔사와 공동 조사"

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방장관은 7일 MDL 이남 지뢰지대가 수개소라고 했다.
- 북한군 MDL 침범은 북측 순찰로 보인다며 공동조사를 예고했다.
- 경고사격 실효성엔 고민 중이라며 규정에 따라 판단하겠다고 했다.
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잦은 월선에 "북한군, 자기 지역으로 판단하고 순찰"
경고사격 실효성엔 "비무장 월선 대응, 원칙 따라 판단"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관은 7일 "군사분계선(MDL) 이남에 북한군이 조성한 지뢰지대가 수개소"라고 밝혔다.
북한군의 잦은 MDL 침범에 대해서는 "거기가 자기네(북한) 지역이라고 판단하고 순찰하고 있다"며 "북한과 유엔군사령부, 우리 군이 현장에서 확인할 필요가 있다"고 했다.
강 장관은 이날 국방부 청사에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 국민의힘 유용원 의원이 '25사단 외에도 MDL 이남에 지뢰 매설이 의심되는 지역이 있느냐'고 묻자 이같이 답했다. 이어 "유엔사와 함께 공동조사를 해 확실하게 한 이후 필요한 조치를 계속해 나갈 예정"이라고 했다.
유 의원이 지뢰 매설 의심 지역이 어디인지 묻자, 강 장관은 "의심이라기보다 그런 징후들을 보고 있다"며 "그 부분도 우리가 필요한 조치를 해나가겠다"고 했다. 구체적인 위치와 개수는 밝히지 않았다.
유 의원은 '북한군의 잦은 MDL 침범이 우발적인 월선이 아니라 의도적인 도발 아니냐'고 지적했다. 강 장관은 "지금 적들의 행동을 보면 거기가 자기네 지역이라고 판단하고 순찰하고 있다"며 "매일 우리가 단호하게 대응하고 있기 때문에 우리 입장에서는 북한과 유엔사, 우리 남측이 현장에서 한번 확인을 하는 것이 필요하다"고 했다.
북한군의 반복적인 월선에 대한 경고사격의 실효성도 쟁점이 됐다. 유 의원은 'MDL 침범 시 우리 군의 경고사격이 전혀 효과가 없는데 언제까지 두고 볼 것이냐'고 물었다.
강 장관은 "그 부분들에 대해 우리도 당연히 고민하고 있고 어떻게 조치해 나갈 것인가 생각하고 있다"고 했다. 다만 "(북한군이) 철모는 쓰고 있지만 소총을 들지 않은 비무장 상태에서 들어오는 것에 대해 경고사격 이상의 것을 하는 것은 원칙이나 규정에 의해 판단하고 있다"고 답했다.
gomsi@newspim.com